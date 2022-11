Kroate lädt bosnische Gäste ein: sie stehlen sein Auto

Die Gastfreundschaft eines Kroaten wurde ihm in der Nacht von Montag auf Dienstag zum Verhängnis. Besser gesagt zum Verhängnis des Autos seines Lebensgefährtin. Denn das ist nun weg.

Ein in Innsbruck lebender Kroate (57) hatte in der Nacht von Montag auf Dienstag drei Bekannte bei sich in der Wohnung in Innsbruck übernachten lassen. Dabei handelt es sich um zwei Frauen (26, 27) und einen Mann (36) – alles bosnische Staatsbürger.

Der Kroate verließ die Wohnung, um bei seiner Lebensgefährtin (51) zu übernachten. In den frühen Morgenstunden, gegen 05:00 Uhr, bemerkte er, dass dar graue Seat Ibiza mit Innsbrucker Kennzeichen seiner Lebensgefährtin nicht mehr an seinem Platz steht.

Nun stehen die drei Gäste des Kroaten unter Verdacht, das Fahrzeug gestohlen zu haben.

Quelle: LPD Tirol