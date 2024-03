Kroate verputzt XXL-Pizza und bekommt 1000 Euro

Professioneller MMA-Kämpfer Antonio Celic hat die Herausforderung der Pizzeria Mona Lisa in Karlovac gemeistert: Er verzehrte eine Meter-Pizza in nur einer Stunde, gewann 1.000 Euro und erregte große Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.

In der Sportwelt ist er für seine Fähigkeiten im Mixed Martial Arts (MMA) bekannt, doch nun hat Antonio Celic eine ganz andere Herausforderung gemeistert. Der professionelle Kämpfer aus Zagreb hat es geschafft, eine Meter-Pizza in nur einer Stunde zu essen und damit 1.000 Euro zu gewinnen.

Nummer 42 gewinnt

Die Pizzeria Mona Lisa in Karlovac hatte die Herausforderung ausgerufen, und viele hatten es versucht, doch bis heute hatte es niemand geschafft. „Endlich haben wir den ersten Gewinner! Kandidat Nummer 42 hat die Herausforderung in 53 Minuten gemeistert. Es handelt sich um den professionellen MMA-Kämpfer Antonio Celic aus Zagreb. Herzlichen Glückwunsch!“, so die Verantwortlichen der Pizzeria.

Die Nachricht von Celics Sieg verbreitete sich schnell in den sozialen Medien und erregte große Aufmerksamkeit. Der Beitrag der Pizzeria wurde fast anderthalbtausend Mal geliked. Es scheint, dass die Kombination aus Sport, Essen und einer guten Herausforderung das perfekte Rezept für virale Aufmerksamkeit ist.

Mit seinem Sieg hat Antonio Celic nicht nur seine Vielseitigkeit unter Beweis gestellt, sondern auch gezeigt, dass manchmal der Appetit eines Sportlers größer ist, als man denkt.