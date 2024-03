Wer diese XXL-Pizza ganz aufisst, bekommt 1000 Euro

Wenn du glaubst, dass du eine unersättliche Liebe zu Pizza hast, dann ist die Pizzeria „Mona Lisa“ in Karlovac, Kroatien, der Ort, an dem du deine Fähigkeiten auf die Probe stellen kannst. Sie haben eine Herausforderung ausgeschrieben, die sowohl deinen Appetit als auch deine Ausdauer testet. Es geht darum, eine gigantische Pizza, die einen Meter lang und einen halben Meter breit ist, in nur einer Stunde zu verspeisen. Der Gewinner kann sich über ein Preisgeld von 1.000 Euro freuen.

Doch bevor du deine Serviette um den Hals bindest und deine Gabel und dein Messer zückst, solltest du wissen, dass diese Herausforderung bisher 27 mutige Seelen in die Knie gezwungen hat. Sie alle sind mit vollen Bäuchen, aber ohne Preisgeld nach Hause gegangen.

Esswettbewerbe sind nicht neu. In den USA gibt es Wettbewerbe für Hotdogs, Hamburger und sogar Hummer. In Kroatien wurden bereits Wettbewerbe im Verzehr von Pfannkuchen, Schweinefett und scharfen Paprikaschoten abgehalten. Doch die Pizzeria „Mona Lisa“ scheint das erste kroatische Unternehmen zu sein, das einen Wettbewerb im Pizzaverzehr ausrichtet.

verlockendes Preisgeld

Ärzte warnen jedoch vor den Gefahren des Überessens, insbesondere von Fast Food. Aber das verlockende Preisgeld scheint viele dazu zu bewegen, sich der Herausforderung zu stellen. Die Pizza, die kaum auf einen Tisch passt, lockt mit ihrer Größe und dem Versprechen eines saftigen Gewinns.

Es bleibt abzuwarten, ob du, die nächste Person, die 28. in der Reihe, das Preisgeld mit nach Hause nehmen kannst. Wir werden die Situation weiter verfolgen und hoffen, dass wir bald einen Sieger verkünden können. Bis dahin bleibt die Frage offen: Hast du den Mut und den Appetit, dich dieser gigantischen Pizza zu stellen?