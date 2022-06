Kroatien-Teamchef verlässt Fußball-Camp

Der ehemalige Fußballspieler steht trotz allem seiner Mannschaft am Freitag gegen Österreich bei.

Zlatko Dalic, Trainer der kroatischen Fußball-Nationalmannschaft, musste am Dienstag seine Spieler alleine im Trainings-Camp zurück lassen. Am Freitag tritt Kroatien im Nations-League-Spiel gegen Österreich an. Bis dahin soll Dalic wieder bei seiner Mannschaft sein.

Traurige Familienangelegenheit

Nach dem Training am Dienstag erfuhr Dalic vom Tod seines Vaters. Daraufhin reiste der 55-Jährige sofort nach Livno, in seine bosnische Heimatstadt. Das Begräbnis ist für Mittwochmorgen geplant. Am Freitag soll Dalic trotzdem seinen Spielern in Osijek (Kroatien) gegen Österreich zur Seite stehen.