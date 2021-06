Kroatien: Homophober Mann filmt Gay-Orgie am Strand (VIDEO)

Ein pikantes Video macht momentan die Runde in den Sozialen Netzwerken. Auf einem einsamen Felsenstrand an der Adria haben sich vier Männer ein Plätzchen ausgesucht, an dem sie sich vergnügen wollten. Ein homophober Typ filmte das Ganze und beleidigte die Männer dabei.

Man muss sagen, dass sie sich en sehr schönen Fleck für ihre vierer-Orgie ausgesucht haben. Wo genau sich der Ort in Kroatien befindet, ist nicht bekannt.

Ist es falsch, Menschen beim Sex zu filmen? Ja, es ist nicht ok!

Nein, wenn sie öffentlich Sex haben, darf man filmen! Ergebnisse

In einem Moment in dem die vier Herren gerade ‘mittendrin’ steckten, kam anscheinend ein privates Boot vorbeigesegelt. Zu hören ist eine Frau und mehrere Männerstimmen. Einer der Männer fand die Szenerie wohl interessant und ansprechend und fing an, die Männer beim Sex aufzunehmen. Währenddessen beleidigte er die Männer homophob: “Schau dir die Schwuchteln an”. Dann machte er ein Spuck-Geräusch und schimpfte “ich ficke eure Mütter in die F**tze”. Ein Anderer äußerte: “Der Arme in der Mitte, was sie ihm antun. Alle drei haben sich auf ihn gestürzt”. Er verstand wohl nicht, dass der Mann in der Orgien-Mitte das wohl genauso wollte. Warum sie so lange filmten, obwohl ihnen die Szene nicht geheuer war, bleibt ein Mysterium.

