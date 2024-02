Kroatien: Mädchen überlebt LKW-Crash ins Kinderzimmer (VIDEO)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, dem 7. Februar, ereignete sich ein dramatischer Zwischenfall in Mirkovci, einer kleinen Ortschaft nahe Vinkovci in Kroatien. Ein Lastwagen durchbrach die Wand eines Einfamilienhauses und landete direkt im Kinderzimmer einer 14-Jährigen. Trotz der Schwere des Unfalls überlebten sowohl das Mädchen als auch der LKW-Fahrer.

„Es ist ein wahres Wunder, dass sie noch lebt. Sie haben ihr im Krankenhaus den Kopf zugenäht“, erzählte Marko M., der Stiefvater des Mädchens, sichtlich mitgenommen im Interview mit dem lokalen TV-Sender DVEVNIK Nova TV. Sein Bericht über den Unfallhergang lässt das Ausmaß des Vorfalls erahnen: „Ich habe geschlafen und bin gerade aufgewacht, als es passierte. In diesem Moment dachte ich, das Fenster ginge kaputt, als ich das Haus beben hörte. Und dann kam die Frau die Treppe hinunter, schreit, weint und sagt, das Dach sei auf das Kind gefallen.“

Beide in stabilem Zustand

Die beiden Unfallopfer wurden unverzüglich ins Allgemeine Krankenhaus in Vinkovci eingeliefert. Laut Aussagen des Stiefvaters befindet sich das Mädchen trotz der Umstände in einem stabilen Zustand. Der Fahrer des Lastwagens, der einen Nasenbeinbruch davontrug, beantragte trotz des Rats der Ärzte, ihn zur Beobachtung im Krankenhaus zu behalten, seine Entlassung.

Die lokale Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die genauen Umstände des Unfalls zu klären. Bisher gibt es keine Hinweise auf Bremsspuren des LKWs am Unfallort, was zusätzliche Fragen aufwirft.