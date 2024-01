Straßenbahn entgleist nach Unfall mit LKW

Am Knotenpunkt zwischen Langobardenstraße und Trondheimgasse kam es zu einer Kollision zwischen einem Lastwagen und einer Straßenbahn der Linie 25. Der Vorfall ereignete sich laut Angaben der Wiener Linien kurz vor 18.30 Uhr. Die Straßenbahn wurde durch den Aufprall teilweise entgleist.

Die Rettungskräfte, die rasch am Unfallort eintrafen, fanden den Fahrer des Schwerfahrzeugs in seinem Fahrzeug eingeklemmt vor. Gerald Schimpf, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, bestätigte, dass der Fahrer aus seiner prekären Lage befreit und an die Berufsrettung übergeben wurde. Laut dem Sprecher der Wiener Polizei, Philipp Haßlinger, wurde der Lkw-Lenker schwer verletzt.

Die Feuerwehr musste zunächst die Straßenbahn und den Lastwagen voneinander trennen, bevor die Einsatzkräfte den Lkw wieder aufrichten konnten. Erst nach dieser Prozedur war es möglich, die Straßenbahn wieder in ihre Gleise zu setzen. Die Bergung dauerte bis in die späten Abendstunden.

Passagiere verletzt

Die Wiener Linien gaben bekannt, dass die genaue Unfallursache derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen ist. Laut dem Einsatzleiter der Wiener Linien wurden auch Fahrgäste der Straßenbahn leicht verletzt und es wurde ein Krisenbetreuungsteam der Wiener Linien hinzugezogen. Die Linie wurde zwischen Floridsdorf und Kagran, später bis zum Donauspital kurzgeführt.