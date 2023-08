Kroatien: Teure Maut-Gebühren vor dem Aus

Kroatien plant eine signifikante Änderung seines Mautsystems. Um Staus zu vermeiden und Kosten einzusparen, plant das Land, die bisherigen Mautgebühren durch elektronische Vignetten zu ersetzen, die eine bestimmte Anzahl von Kilometern abdecken.

Anders als in Österreich oder Ungarn, wo Vignetten für einen bestimmten Zeitraum erworben werden, will Kroatien einen anderen Weg einschlagen. Laut Goranko Fizulic, dem ehemaligen Wirtschaftsminister Kroatiens, sollen die neuen Vignetten eine maximale Kilometeranzahl abdecken. Damit soll das zeitraubende Anhalten und Bezahlen an den vielen Mautstellen vermieden werden.

Vorteile für Touristen und den Staat

Die neue Regelung soll nicht nur den Urlaubern zugutekommen, sondern auch dem Staat. Durch die Einsparung von Kosten, die durch die vielen Mautstellen entstehen, könnten die internen Ausgaben des Landes reduziert werden. Gleichzeitig würde das Reisen für Touristen einfacher und möglicherweise günstiger werden.

keine Preiserhöhung

Was die neuen Vignetten kosten werden, ist derzeit noch nicht bekannt. Fižulić versicherte jedoch, dass sie nicht teurer sein werden als das aktuelle System. Dies könnte bedeuten, dass sowohl Touristen als auch der Staat in Zukunft erhebliche Einsparungen erwarten können.