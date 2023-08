Liegestuhl-Krieg in Kroatien: Unternehmer verliert Konzession!

Ein ungewöhnlicher Streit um Liegestühle am Strand von Tucepi in Kroatien hat weitreichende Folgen. Ein lokaler Unternehmer verlor seine Konzessionsgenehmigung, nachdem er sich mit einem Touristen angelegt hatte, der seine Handtücher und Matten neben den Liegestühlen des Unternehmers platziert hatte. Dieser Vorfall hat eine Debatte über die Vermietung von Liegestühlen in der Region ausgelöst.

Ein beispielloses Ereignis hat sich Anfang August am Strand von Tucepi in Kroatien ereignet. Ein Streit zwischen einem Liegestuhlvermieter und einem Touristen eskalierte und führte zur Entziehung der Konzessionsgenehmigung des lokalen Unternehmers. Dieser Vorfall, der von der kroatischen Zeitung „Freies Dalmatien“ berichtet wurde, hat eine Debatte über die Vermietung von Liegestühlen in der Region ausgelöst.

Tourist und Vermieter geraten aneinander

Der Konflikt begann, als der Tourist seine Handtücher und Matten neben den Liegestühlen des Cafés platzierte. Dies verärgerte den Vermieter, der den Gast anschrie, ihn von seinem Handtuch schubste und schließlich wegworf. Nach dem Vorfall griff die Polizei von Makarska ein und das Konzessionsgenehmigungsrat der Gemeinde Tucepi traf sich mehrmals und entschied einstimmig, nach Erhalt der offiziellen Polizeimeldung, dem Eigentümer des Lokals das Recht zur Nutzung des Meeresgutes zu entziehen.

Reaktion der Behörden

„In diesem Fall handelte es sich um einen Verstoß gegen die Bestimmungen der Verordnung über die Ausübung von Tätigkeiten auf dem Meeresgut im Gebiet der Gemeinde Tucepi auf der Grundlage einer Konzessionsgenehmigung. Das fünfköpfige Rat hat einstimmig beschlossen, dem Konzessionär, der sich wegen der Liegestühle mit dem Touristen gestritten hat, die Genehmigung zu entziehen, weshalb er die Liegestühle entfernen und sie nicht mehr vermieten kann“, wurde erklärt.

Liegestuhlvermietung in Tucepi und Sanktionen

In Tucepi werden Liegestühle an sechs Stränden vermietet und es gibt etwa 80 Nutzer von Konzessionsgenehmigungen. Von diesen haben 29 die Verordnung in den Jahren 2019 und 2021 verletzt, indem sie zu viele Liegestühle ausstellten, wofür sie bestraft wurden.

Konsequenzen für Regelverstöße

Der Fall des Konzessionärs, der sich wegen der Liegestühle mit dem Touristen gestritten hat, ist ein Präzedenzfall wegen des Eingreifens der Polizei, aber auch eine Botschaft an alle Vermieter, dass sie bestraft werden, wenn sie die Regeln verletzen, denn sie müssen wissen, dass sie nicht unantastbar sind“, sagten sie aus dem Rat. Sie wiesen darauf hin, dass dieser Vermieter auch im nächsten Jahr keine Konzessionsgenehmigung für diese Art von Saisonarbeit erhalten wird, da sein Antrag überhaupt nicht berücksichtigt wird.

Bisher gab es Vorfälle mit Liegestühlen und Vermietern, aber keiner von ihnen wurde die Konzessionsgenehmigung entzogen, so dass dieser Fall wirklich ein Präzedenzfall ist. „Dies ist wirklich das erste Mal in der Geschichte von Tucepi, dass einem Liegestuhlvermieter die Konzessionsgenehmigung entzogen wird, was eine Entscheidung des Konzessionsgenehmigungsrates ist“, sagte der Gemeindeleiter Ante Cobrnic (HDZ).