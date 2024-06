Kroatien: Top-Ziele und Tipps für deinen Sommerurlaub!

Kroatien bleibt auch in dieser Saison ein Magnet für Urlaubssuchende. Und die Favoriten stehen für dieses Jahr schon fest.

Eine Umfrage der Unterkunftsplattform HomeToGo kührt dabei Pula, Krk und Porec als gefragteste Reiseziele bei den Reisenden. Doch das Urlaubsparadies an der Adriaküste hat weit mehr zu bieten. Hier einige Tipps für den kommenden Sommerurlaub.

Pula

Pulas Amphitheater, das zu den am besten erhaltenen römischen Arenen weltweit zählt, liegt an der Küste. Neben beeindruckenden Baudenkmälern lockt Pula mit vielen Steinstränden aber auch Klippen wie den Canyon und Sveta Stijena. Besonders Mutige wagen den Sprung von den spektakulären Klippen in den Ozean.

Dubrovnik

Der Spaziergang entlang der beeindruckenden Mauern Dubrovniks, umgeben von schönen Blicken auf die Altstadt und das glitzernde Adriatische Meer, gilt als besonderes Erlebnis. Ein weiteres Highlight ist die Seilbahnfahrt oder Wanderung zum Berg Srd, von dem aus sich ein besonderen Ausblick auf Dubrovnik bietet.

Krk

Krk wird nicht umsonst als eine der schönsten Inseln Kroatiens gefeiert. Die größte Insel Kroatiens ist dem Auto leicht erreichbar und bietet ein breites Spektrum an natürlicher Schönheit. Besonders beliebt ist der Strand „Vela Plaza“ in Baska, der oft als schönster Strand des Landes gepriesen wird von den Einheimischen.

Lesen Sie auch: Sommerurlaub in Gefahr? Schlangeninvasion erschüttert KroatienDie steigende Anzahl der Kriechtiere in Cizici löst bei den Einwohnern Besorgnis aus, insbesondere mit Blick auf die Sommerurlaubssaison.

Sommerurlaub in Gefahr? Schlangeninvasion erschüttert KroatienDie steigende Anzahl der Kriechtiere in Cizici löst bei den Einwohnern Besorgnis aus, insbesondere mit Blick auf die Sommerurlaubssaison. Kroatien-Wahl: Klarer Sieg für KonservativeDie konservative Partei Kroatiens behauptet sich bei den Parlamentswahlen, benötigt jedoch einen Koalitionspartner.

Kroatien-Wahl: Klarer Sieg für KonservativeDie konservative Partei Kroatiens behauptet sich bei den Parlamentswahlen, benötigt jedoch einen Koalitionspartner. Hakan Yakins Sohn spielt für Kroatien!Diego Yakin, Sohn der Fußballikone Hakan Yakin, zeigt sein Talent in der kroatischen U15-Nationalmannschaft.

Losinj

Die Inselgruppe Cres-Losinj, ein wahres Naturparadies, umfassen die Inseln Cres, Losinj, Unije, Susak, Ilovik sowie Vele und Male Srakane. Besonderer Tipp: Wer Lubenice auf Cres besucht wird den Strand Sveti Ivan lieben. Dieser ist mit dem Boot von der Küste aus erreichbar.

Porec

In Porec, einem der beliebstesten Küstenorte Istriens, wird kulturelles Erbe und Strandleben zu einem einzigartigen Urlaubserlebnis verbunden. Der nahegelegene Aquacolors Wasserpark verspricht Spaß für die ganze Familie. Ein kulinarisches Highlight bietet das Wassermelonen-Fest in Tar-Vabriga, das am 3. August stattfindet und mit seinen vielfältigen Angeboten begeistert.

Kroatien besticht durch eine beeindruckende Vielfalt, die von kulturellen Schätzen über natürliche Wunder bis hin zu reicht. Ein Urlaubsziel, wo sicher jeder Reisende auf seine Kosten kommt.

Fahrt ihr diesen Sommer in den Urlaub? Ja, ich fahre weg!

Ich weiß noch nicht!

Nein, ich bleibe in Österreich Ergebnisse anzeigen

Wird geladen ... Wird geladen ...