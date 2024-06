Erstes EU-Land mietet Schiff für Rücktransport von Migranten an

Im Mittelpunkt des aktuellen politischen Geschehens steht ein Vorhaben der italienischen Regierung. Es betrifft den Umgang mit dem Zustrom an Migranten. Die Regierung plant, ein Schiff für den Transport von Migranten vom Mittelmeer zum albanischen Hafen von Shengjin anzumieten.

Die Regierung in Rom hat für diese Operation eine finanzielle Obergrenze von 13,5 Millionen Euro festgelegt. Mit einer vereinbarten Vertragsdauer über drei Monate, beginnend am 15. September bis zum 15. Dezember. Dabei belaufen sich die Kosten auf etwa 150.000 Euro pro Tag.

Details zum Ablauf

Das auserwählte Schiff wird dazu eingesetzt, Migranten von Sizilien in ein zunächst küstennahes Lager in Albanien zu transportieren. Danach sollen sie in ein Internierungslager weiter im Landesinneren verlegt werden. Geplant sind drei bis vier Einsatzfahrten monatlich, jede mit der Kapazität, 200 Migranten zu befördern. Die geschätzte Reisezeit beträgt dabei rund 50 Stunden. Eine Reduktion der Betriebskosten um 15 Prozent ist vorgesehen, sollte das Schiff über den Zeitraum der drei Monate weniger als 6.000 Seemeilen zurücklegen.

Diplomatische Beziehungen

Die Beziehungen zwischen Italien und Albanien erhalten durch diesen Plan besondere Aufmerksamkeit. Der bevorstehende Besuch der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni in Albanien, der zeitlich in die Italienische Kulturwoche in Tirana fällt, dient dem bilateralen Austausch über den Fortschritt der Migrationspolitik und der Aufnahmeeinrichtungen für Migranten. Diese politischen Manöver finden vor dem Hintergrund der bevorstehenden Europawahlen statt, was das Thema in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses rückt.

Ministerpräsidentin von Italien, Giorgia Meloni. (FOTO: EPA-EFE/Riccardo Antimiani)

Kritik und politische Positionierung

Die Opposition in Italien hat den Plan als teuren Wahltrick kritisiert, verweist auf geschätzte Kosten von 800 Millionen Euro für die Errichtung der Lager in Albanien und wirft der Regierung vor, mit dem „Migrantentransfer“ politische Punkte sammeln zu wollen. Ministerpräsidentin Meloni verteidigt das Vorhaben mit dem Argument, es habe strategische Bedeutung für Europa und die Gestaltung der EU-Migrationspolitik.

Zielsetzungen und zukünftige Entwicklungen

Angesichts der steigenden Anzahl von Migranten, die Italien erreichen, zielt dieses Projekt darauf ab, die Bearbeitung von Asylanträgen in sichereren, außerhalb Italiens gelegenen Einrichtungen zu zentralisieren. Mit diesem Schritt beabsichtigt die italienische Regierung, die Zahl der Asylanträge spürbar zu reduzieren und gleichzeitig eine effizientere Verwaltung von Asylverfahren und Abschiebungen zu ermöglichen.