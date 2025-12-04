Kroatiens vergessene Bergfestung – Geheimtipp für Kulturhungrige

Die Festung Kljucica, ein architektonisches Vermächtnis der einflussreichen kroatischen Adelsfamilie Nelipic aus dem 13. Jahrhundert, zählt zu den herausragenden Kulturdenkmälern im Nationalpark Krka in Kroatien. Die auf einem Felsvorsprung thronende Wehranlage galt aufgrund ihrer strategischen Lage als uneinnehmbar und bietet auch heute noch – dank ihrer abgeschiedenen Position – selbst während der touristischen Hochsaison ein ungestörtes Besuchserlebnis.

Spektakuläre Aussicht

Der anstrengende Aufstieg zur mittelalterlichen Ruine wird mit einem spektakulären Panoramablick über die Krka-Schlucht belohnt. Die imposanten Überreste der Festungsmauern, die sich majestätisch auf dem Felsmassiv erheben, zeugen eindrucksvoll von der einstigen Macht und dem Verteidigungswillen ihrer adligen Erbauer.

Für Kulturinteressierte lohnt sich der Abstecher in die wildromantische Schluchtlandschaft definitiv – robustes Schuhwerk vorausgesetzt!