Traum auf dem Meer: Historischer Leuchtturm bei Dubrovnik wird Luxus-Villa

Wo einst Seeleute den Weg fanden, können jetzt Urlauber luxuriöse Abgeschiedenheit genießen – ein historischer Leuchtturm bei Dubrovnik verwandelt sich in ein Traumdomizil.

Ein historischer Leuchtturm an der kroatischen Küste bietet jetzt ein außergewöhnliches Urlaubserlebnis für Reisende, die das Besondere suchen. Der 1872 errichtete Leuchtturm auf der Insel Grebeni unweit von Dubrovnik wurde komplett modernisiert und präsentiert sich heute als exklusive Ferienunterkunft mit erstklassiger Ausstattung.

Das Highlight der umfassenden Renovierung ist zweifellos der Swimmingpool, der einen atemberaubenden Panoramablick auf die Adria bietet. Die luxuriöse Unterkunft verfügt zudem über fünf Schlafzimmer, zwei Badezimmer, eine vollständig eingerichtete Küche sowie eine großzügige Außenterrasse mit Loungebereich.

Exklusive Privatsphäre

Besonders reizvoll ist die Kombination aus Nähe zur beliebten Touristenstadt Dubrovnik und gleichzeitiger Abgeschiedenheit. Selbst während der Hochsaison genießen maximal acht Gäste hier vollkommene Ruhe und ungestörte Privatsphäre.

Interessenten können die ungewöhnliche Unterkunft für etwa 1.000 Euro pro Nacht über die Plattform “Bookalighthouse” reservieren, wo auch weiterführende Informationen bereitstehen.