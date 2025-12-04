Mammutprojekt verbindet zwölf Länder – Tschechiens Griff nach den Meeren

Ein ambitioniertes Wasserwegeprojekt könnte Tschechien bald mit drei europäischen Meeren verbinden und zwölf Länder näher zusammenbringen.

Tschechien plant ein ehrgeiziges Wasserwegeprojekt, das die Flüsse Oder, Elbe und Donau durch einen neuen Kanal verbinden soll. Dieses Vorhaben würde ein einzigartiges Netzwerk schaffen, das drei europäische Meere miteinander verbindet: das Schwarze Meer, die Ostsee und die Nordsee. Durch diese Wasserstraßenverbindung würden insgesamt zwölf europäische Länder näher zusammenrücken – darunter Deutschland, Polen, Tschechien, Österreich und weitere Staaten bis hin zur Ukraine, Rumänien und Moldawien.

⇢ ÖVP stellt NEOS an den Pranger: Wohin fließt das Wiener Budget wirklich?



Strategische Bedeutung

Die Donau, die im Schwarzwald entspringt, stellt bereits heute eine wichtige Verbindung zwischen Mitteleuropa und dem Schwarzen Meer dar. In relativer Nähe zur tschechischen Grenze fließt dieser zweitgrößte schiffbare Fluss Europas. Für Tschechien als Binnenland hat das Kanalprojekt besondere strategische Bedeutung: Es würde dem Land direkten Zugang zu drei bedeutenden europäischen Häfen verschaffen – Hamburg, Swinemünde in Polen und Braila in Rumänien – und damit neue Wege zum globalen Markt eröffnen.