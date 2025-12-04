“Macht, Täuschung, Wahrheit”: Kongress zeigt verstörende Epstein-Villa-Bilder

Neue Einblicke in Epsteins Privatinsel durch freigegebenes Bildmaterial gewähren US-Kongressabgeordnete der Öffentlichkeit. Die Aufnahmen dokumentieren das Anwesen auf Little Saint James in der Karibik, das als zentraler Ort des Missbrauchsnetzwerks des verstorbenen Sexualstraftäters gilt.

Unter den veröffentlichten Bildern befinden sich Aufnahmen der Innenräume seiner Villa, darunter ein auffälliger Zahnarztstuhl sowie eine Fotografie, die Epstein gemeinsam mit seiner später verurteilten Komplizin Ghislaine Maxwell und dem verstorbenen Papst Johannes Paul II. zeigt. Bemerkenswert erscheint auch eine Tafel mit den handschriftlich notierten Begriffen “Macht”, “Täuschung” und “Wahrheit”.

Die Bilddokumentation umfasst zudem Schlaf- und Badezimmer der Villa sowie Außenaufnahmen der Poolanlage, verschiedener Skulpturen und des Panoramablicks auf das Meer.

Offizielle Stellungnahme

Der demokratische Abgeordnete Robert Garcia erklärte in einer offiziellen Mitteilung: “Diese neuen Bilder bieten einen erschreckenden Einblick in die Welt von Jeffrey Epstein und seiner Insel.” Wir veröffentlichen diese Fotos und Videos, um Transparenz in unseren Ermittlungen zu gewährleisten und ein vollständiges Bild von Epsteins grausamen Verbrechen zu zeichnen.

Epsteins Vergangenheit

Der Fall des Multimillionärs Epstein erstreckt sich über Jahrzehnte. Der Finanzier hatte systematisch einen Missbrauchsring aufgebaut, dem zahlreiche junge Frauen und Minderjährige zum Opfer fielen. In seinem Umfeld bewegten sich mutmaßlich viele einflussreiche Persönlichkeiten.

Vor etwa zwei Jahrzehnten führte eine erste juristische Aufarbeitung zu einem Teilgeständnis Epsteins. Nach einer erneuten Untersuchung des Falls und seiner Festnahme kam es jedoch nicht mehr zu einem weiteren Urteil.

Der 66-jährige Epstein verstarb 2019 in seiner Gefängniszelle. Die Obduktion kam zum Schluss, dass es sich um Suizid handelte.