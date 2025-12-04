Millionen-Deal: HIRSCH expandiert mit Balkan-Übernahme

Steirische Expansion in den Balkan: Der Grazer Dämmstoffkonzern HIRSCH Porozell übernimmt die Mehrheit am bosnischen Spezialisten TERRASIT und baut sein europäisches Netzwerk strategisch aus.

Die österreichische HIRSCH Porozell GmbH wird ab 1. Jänner 2026 die Mehrheit am bosnischen Unternehmen TERRASIT INSULATION übernehmen. Der Grazer Konzern sichert sich 60 Prozent der Anteile am Hersteller aus Gracanica in Bosnien-Herzegowina, wie aus einer Unternehmensmitteilung hervorgeht. Mit diesem strategischen Schritt baut die HIRSCH Servo Gruppe ihre Position als führender europäischer Produzent von EPS-Dämmstoffen, umweltfreundlichen Verpackungslösungen und Schaumstofftechnologie in Südosteuropa deutlich aus.

Das steirische Traditionsunternehmen ist seit einem halben Jahrhundert auf die Produktion von expandiertem Polystyrol (EPS), expandiertem Polypropylen (EPP) und verwandten Technologien spezialisiert. “Durch die Integration von TERRASIT stärken wir nicht nur unser Produktionsnetzwerk in der Region, sondern gewinnen einen erfahrenen Partner mit exzellenten Kundenbeziehungen”, erläutert Wolfgang Landler, Geschäftsführer der HIRSCH Servo Group.

Besonders beeindruckt habe ihn die hohe Qualität der Produkte und die konsequente Kundenorientierung.

Bosnischer Partner

Der bosnische Betrieb TERRASIT INSULATION ist auf die Herstellung von Kunststoffen in Primärformen spezialisiert und erschließt Märkte in Zentral-, Süd- und Südosteuropa. Laut Wirtschaftsdaten erwirtschaftete das Unternehmen 2024 einen Umsatz von knapp 16 Millionen Mark. Mit rund 40 Beschäftigten bleibt der bisherige Eigentümer Osman Tukic als Geschäftsführer an Bord und behält 40 Prozent der Unternehmensanteile.

“Es erfüllt mich mit Stolz, Teil der HIRSCH-Familie zu werden – eines Konzerns, der seit mehr als fünf Jahrzehnten für Innovation, nachhaltige Technologien und Stabilität steht. Gemeinsam wollen wir neue Absatzmärkte erschließen und unser technologisches Know-how weiterentwickeln”, betont Tukic.

Europäische Expansion

Mit Beginn des Jahres 2026 wird die HIRSCH Servo Group über ein Netzwerk von 35 Produktionsstandorten in elf europäischen Ländern verfügen. Die Unternehmensgruppe beschäftigt dann rund 1.800 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ein wichtiger Meilenstein zur Festigung der Marktführerschaft in Europa.

Neben dem Engagement in Bosnien-Herzegowina hatte HIRSCH Servo bereits im Juli 2023 die XPS-Produktion des Chemiekonzerns AkzoNobel in Rumänien übernommen und dort im Jahr 2024 einen Umsatz von 197,3 Millionen rumänischen Lei (etwa 39,6 Millionen Euro) erzielt, wie das Wirtschaftsportal ZF English berichtet.