Darko Lazic enthüllt: “Das sind meine Wurzeln – deshalb kann ich singen”

Zwischen Musik und Identität: Sänger Darko Lazic bricht sein Schweigen und enthüllt erstmals seine familiären Wurzeln – mit überraschender Offenheit und Selbstironie.

Darko Lazic hat erstmals öffentlich über seine Herkunft gesprochen, nachdem er dieses Thema lange Zeit für sich behalten hatte. In einem Gespräch im Podcast von Boki 13 enthüllte der Sänger neben aktuellen Themen auch seine Abstammung.

“Ja, ich bin zur Hälfte Rom”, erklärte Lazic zunächst freimütig. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: “Deshalb kann ich auch so gut singen, natürlich.” Im weiteren Verlauf präzisierte er seine Wurzeln: “Ich bin halb Bosnier und halb Zigeuner, um nicht Rom zu sagen.” Spontan stimmte er daraufhin den bekannten Hit von Ljuba Alicic “Ich bin ein Zigeuner, aber der schönste” an.

Privatleben enthüllt

Im Laufe des Gesprächs öffnete sich Darko zu verschiedensten Themen und äußerte sich auch zu zahlreichen Kollegen aus der Branche. Besonders interessant waren seine Kommentare zur Reality-Show-Teilnehmerin Miljana Kulic. “Miljana ist ein Mädchen mit sehr sympathischem Wesen. Sie war übrigens schon während des Wettbewerbs ‘Zvezde Granda’ mein Fan”, verriet der Sänger. Er stellte jedoch unmissverständlich klar: “Ich hatte nie etwas mit ihr, Gott bewahre, aber sie war mein Fan. Ich weiß nicht, ob sie sich in mich verliebt hat, sie war in Misel verliebt.”

Lazic erzählte weiter: “Sie rief mich oft nach Auftritten an, obwohl ich nicht weiß, woher sie meine Nummer hatte, und dann stellte ich sie auf Lautsprecher, um zuzuhören.” Als Podcast-Gastgeber Bojan darauf beharrte, dass zwischen den beiden doch etwas gelaufen sein müsse, beteuerte Lazic vehement: “Gott bewahre, ich bekreuzige mich. Wenn es wenigstens so gewesen wäre, aber es war nicht so.” Ich erinnere mich an jedes ‘Eintauchen’, selbst im betrunkenen Zustand. Sie können auch sie fragen, weit gefehlt. Wenn ich mit ihr zusammen gewesen wäre, würde ich es sagen.”

Finanzielle Realität

Der Sänger sprach im Interview auch offen über die Gage-Realität in der Branche und räumte mit einigen Mythen auf. Zu den oft beeindruckenden Trinkgeldsummen, die in Videos zu sehen sind, erklärte er nüchtern: “Wenn man das unter 15 Sängern und einigen Musikern aufteilt, kommen zwei- bis dreitausend Euro pro Person heraus. Aber wenn alles zusammenkommt, sind es 50, 60, 70 Tausend Euro.”

Lazic betonte, dass viele Menschen aufgrund der im Internet kursierenden Videos den Eindruck gewinnen, er schwimme im Geld – doch das sei letztlich nur eine durch soziale Medien erzeugte Illusion.