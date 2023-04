Kroatische Pensionisten wollen mit Autostopps nach Liverpool ankommen

Das Ehepaar Marica (74) und Mijat Barisic Ruzic (77) aus Kroatien (Insel Vir) sind überglücklich, den kroatischen ESC-Kandidaten in Liverpool unterstützen zu können. Bereits in ihren jungen Jahren beschlossen die beiden leidenschaftlichen Reisenden, Europa im Anhalter-Stil zu entdecken, was schließlich 1969 auch geschah. Nach einer erfolgreichen 45-tägigen Reise entschieden sie sich dazu, in Slavonski Brod zu heiraten.

Während ihrer ersten gemeinsamen Reise nach Liverpool im Jahr 1969 besuchten Marica und Mijat ein Konzert der Beatles. Nun kehren sie zurück, allerdings mit einer besonderen Reiseabsicht – für die Band Let 3 nach Liverpool zu reisen. Für die beiden ist das nichts Ungewöhnliches, da sie schon oft abenteuerliche Reisen miteinander unternommen haben.

Das Ehepaar ist voller Vorfreude auf das ESC-Konzert in Liverpool, welches ihrer Meinung nach das verrückteste von allen Konzerten wird, bei denen sie bisher gewesen sind.

„Wir waren auf einem verrückten Konzert der Beatles, einem noch verrückteren Konzert der Rolling Stones und erwarten nun, das verrückteste Konzert von Let 3 in Liverpool“, sagte Marica enthusiastisch.

Marica und Mijat planen, einen Traktor anzuhalten und nach Liverpool zu reisen. Die Rückreise werden sie mit einem Flugzeug antreten. Auf einem ihrer vergangenen Rückflügen aus München lernten sie auf diese Weise sogar Mick Jagger und Charlie Watts, Mitglieder der Rolling Stones, kennen.

Ihre Reise nach Liverpool wird von der Tourismusgemeinschaft der Gemeinde Vir unterstützt. Die Gemeinschaft schenkte ihnen Rucksäcke, Mützen und Regenschirme mit der Aufschrift „SC“, wie auch das diesjährige kroatische ESC-Lied heißt.