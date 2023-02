Let 3’s ‚Mama ŠČ!‘ rockt den ESC – 670.000 Aufrufe auf YouTube-Kanal

Auf dem YouTube-Kanal des Eurovision Song Contest, dem offiziellen Kanal dieses Wettbewerbs, wurden einige Songs veröffentlicht, die wir dieses Jahr in Liverpool hören werden. Die Vertreter einzelner Länder beim Eurovision Song Contest sind noch nicht bekannt, daher wurden noch nicht alle Songs veröffentlicht.

Das Lied „Mama ŠČ!“, mit dem Let 3 Kroatien beim diesjährigen Eurovision Song Contest vertritt, wurde schon bekanntgegeben. An einem Tag wurde ihr Auftritt auf dem Festival Dora auf dem Eurosong-Kanal 668.000 Mal angesehen und erhielt mehr als 3.700 Kommentare.

Neben „Mama ŠČ!“ wurden am selben Tag auch „Breaking My Heart“ des Künstlers Reiley für Dänemark und „Sudden Lights“ der Sängerin Aijā für Lettland veröffentlicht. Von diesen beiden Songs hat keiner bisher 100.000 Aufrufe überschritten. Das Lied „Queen of Kings“ von Alessandra, der Vertreterin Norwegens, sammelte in zehn Tagen 1,2 Millionen Aufrufe auf dem YouTube-Kanal des Eurovision Song Contest. Alessandra ist zusammen mit den Ukrainern Tvorchi eine der Hauptfavoritinnen, um den diesjährigen Wettbewerb zu gewinnen.

➤ Beim Lied von Let 3 haben sich bereits viele Kommentare gesammelt. Viele sind begeistert von dem, was sie gesehen haben.

Kommentare wurden von Mazedoniern, Schweden, Ukrainern, Kanadiern, Slowenen hinterlassen…