Kroatischer Riese schluckt slowenischen Autoteile-Marktführer

Ein kroatischer Branchenriese greift erneut zu: Mit einer neuen Übernahme verschiebt sich das Kräfteverhältnis im slowenischen Autoteilehandel.

Der kroatische Autoteile-Spezialist Tokic hat einen weiteren Schritt zur Festigung seiner Marktstellung in Slowenien gesetzt. Das Unternehmen unterzeichnete einen verbindlichen Vertrag zur vollständigen Übernahme der SAG SLO, die auf dem slowenischen Markt unter der Marke Matik auftritt. Die Transaktion ist allerdings noch nicht abgeschlossen – die Genehmigung der zuständigen Behörden steht noch aus.

SAG SLO im Profil

SAG SLO ist vor allem im Bereich der Nutzfahrzeugteile aktiv und beliefert den Markt mit Ersatzteilen und Zubehör für Lkw, Anhänger und Busse. Das Sortiment umfasst mehr als 57.000 Artikel. Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet das Unternehmen mit einem Umsatz von 7,2 Millionen Euro.

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Die Firma beschäftigt 28 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an drei Standorten vertreten – in Ljubljana, Maribor und Koper. Entstanden ist SAG SLO im Februar 2022 aus einer Fusion mit Matik Commerce.

Tokics Expansionskurs

Tokic selbst zählt zu den gewichtigeren Akteuren im regionalen Autoteilehandel. Laut dem Prospekt zur Aktienemission an der Ljubljanaer Börse wird die Gruppe als führender regionaler Distributor von Teilen für Pkw, Nutzfahrzeuge, Motorräder sowie landwirtschaftliche und industrielle Programme beschrieben. Zur Gruppe gehört auch der slowenische Spezialist für Autoteile und Reifen Bartog. Insgesamt betreibt das Unternehmen über 120 Verkaufsstellen in Kroatien und Slowenien und hält ein Sortiment von mehr als 300.000 Produkten bereit.

Im vergangenen Geschäftsjahr 2025 erzielte die Gruppe einen Umsatz von 247 Millionen Euro. Seit der Umwandlung in eine Aktiengesellschaft und der Notierung an der Zagreber Börse im Jahr 2025 hat Tokic seine Präsenz in Slowenien spürbar ausgeweitet – in den vergangenen fünf Jahren wurden 14 neue Filialen im Nachbarland eröffnet. Vorstandschef Ivan Santoric sieht in der bevorstehenden Übernahme eine konsequente Weiterentwicklung der bisherigen Strategie: „Diese Akquisition ist eine natürliche Fortsetzung unseres Wachstums und unserer Präsenz auf dem slowenischen Markt.“