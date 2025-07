Kroatisches Geisterdorf: Hier leben nur zwei Menschen

Auf einem 380 Meter hohen Bergrücken thront ein 4.000 Jahre altes Dorf mit spektakulärem Adria-Blick. In diesem Juwel der kroatischen Insel Cres leben heute nur noch zwei Menschen.

Lubenice, eine antike Siedlung auf der kroatischen Insel Cres, blickt auf eine beeindruckende Geschichte von mehr als 4.000 Jahren zurück. Heute leben in diesem historischen Juwel offiziell nur noch zwei Menschen. Das malerische Dorf thront auf einem 380 Meter hohen Bergrücken und bietet einen atemberaubenden Blick auf die Adria – ein Panorama, das Lubenice den Ruf eingebracht hat, zu den schönsten Dörfern des Balkans zu zählen.

Die Siedlung besticht durch ihre authentische Steinarchitektur. Schmale Gassen, traditionelle Steinhäuser und historische Gebäude zeugen von einer Lebensweise, die über Jahrhunderte hinweg bewahrt wurde. Im Herzen des Dorfes befindet sich ein zentraler Platz, um den sich die bedeutendsten Gebäude gruppieren – darunter die Kirche des Heiligen Anton des Abtes aus dem 15. Jahrhundert.

Die massiven Steinmauern und Kalksteinhäuser vermitteln den Eindruck einer Zeitreise und lassen Besucher in vergangene Epochen eintauchen. Dank seiner einzigartigen Lage und unverfälschten Atmosphäre hat sich Lubenice zu einem beliebten Reiseziel für Touristen entwickelt, die nach Ruhe und authentischem Mittelmeerambiente suchen.

Historische Festung

Die gesamte Ortschaft wurde überwiegend aus demselben Gestein errichtet wie die umliegenden Klippen, wobei einige Überreste noch aus der Römerzeit stammen. Lubenice ist weit mehr als nur eine Touristenattraktion – es ist ein lebendiges Denkmal, das die Geschichte und Traditionen dieser kroatischen Region bewahrt.

Die strategische Lage auf einer hohen Klippe bot dem Dorf in verschiedenen Geschichtsepochen natürlichen Schutz. Diese dominante Position über dem Meer diente als natürliche Festung und schützte die Einwohner vor Angriffen von der Seeseite.

Im Laufe der Jahrhunderte stand Lubenice unter dem Einfluss verschiedener Kulturen – von den Illyrern über die Römer bis hin zu den Venezianern – was sich bis heute in der Architektur und im kulturellen Erbe des Dorfes widerspiegelt.

UNESCO-Status und Erhaltungsmaßnahmen

Die kulturhistorische Bedeutung von Lubenice wurde auch international anerkannt. Seit 2005 steht die Siedlung auf der Tentativliste der UNESCO-Welterbestätten und gilt als offizieller Welterbekandidat. Dieser Status verstärkt den Fokus auf den Schutz und die Erhaltung der historischen Bausubstanz erheblich.

Eine besondere Schutzmaßnahme ist die vollständige Autofreiheit des Ortes. Der Zugang erfolgt ausschließlich zu Fuß, was nicht nur zur Bewahrung des authentischen Ortsbildes beiträgt, sondern auch den Massentourismus auf natürliche Weise begrenzt. Diese Zugangsbeschränkung schützt die empfindliche historische Struktur vor übermäßigem Besucherandrang.

Im ehemaligen Pfarrhaus wurde ein Schafzuchtmuseum eingerichtet, das die traditionelle Lebensweise und die historische Bedeutung der Schafzucht für die Region dokumentiert. Dieses Museum fungiert als kulturelles Zentrum und trägt zur Bewusstseinsbildung für den Erhalt des immateriellen Kulturerbes bei.

Traumhafte Strände

Der bekannteste Strand in der Umgebung ist der Strand von Lubenice, zu dem ein steiler Pfad die Klippen hinabführt. Obwohl der Abstieg durchaus herausfordernd ist, lohnt sich die Mühe: Der Strand mit seinem weißen Kies und dem türkisfarbenen Wasser wird häufig als einer der schönsten in ganz Kroatien beschrieben.

Während heute nur zwei Personen dauerhaft in Lubenice leben, steigt diese Zahl in der Saison deutlich an – hauptsächlich durch Tagesausflügler und Touristen, wie Croatia Week berichtet. Die Besucher kommen, um durch die engen Gassen zu schlendern, historische Kirchen zu besichtigen, die traditionelle mediterrane Küche zu genießen und die unberührte Natur zu erleben.

In den Sommermonaten bereichern verschiedene Kulturveranstaltungen wie Konzerte und Kunstausstellungen das touristische Angebot des Dorfes zusätzlich.