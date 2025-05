Kunden überrascht: DAS wird in allen Hofer-Filialen eingeführt!

Aus Überschüssen werden Delikatessen: HOFER erweitert sein RETTENSWERT-Sortiment mit Bowls, Bruschetta-Aufstrich und karamellisierten Spezialitäten für bewussten Genuss.

Ab 30. Mai erweitert HOFER sein RETTENSWERT-Sortiment mit neuen Produkten aus geretteten Lebensmitteln. Kunden können dann Bowls, Bruschetta-Aufstrich sowie karamellisierte Zwiebeln und Jalapeños erwerben, die alle aus Überschüssen der Lebensmittelproduktion hergestellt werden. Das Konzept der Eigenmarke basiert darauf, Lebensmittelüberschüsse aus Landwirtschaft und Produktion in schmackhafte Produkte zu verwandeln und ihnen so eine zweite Verwendungsmöglichkeit zu geben.

Das bestehende RETTENSWERT-Angebot mit Pesto, Sugo, Apfelmus und verschiedenen Aufstrichen wird nun durch mehrere Neuheiten ergänzt. Die Produktpalette wächst um Gemüse- und Currybowls, die künftig in den HOFER-Filialen erhältlich sein werden. Ebenfalls neu im Sortiment sind karamellisierte Zwiebeln und Jalapeños, die sich besonders als Belag für Burger oder Wraps eignen.

Mediterrane Neuheiten

Mit dem Bruschetta-Aufstrich in der Geschmacksrichtung Paprika-Tomate kommt zudem eine mediterrane Spezialität ins Regal. Das komplette RETTENSWERT-Sortiment ist ab 30. Mai in allen HOFER-Filialen verfügbar: Pesto in den Varianten Karotte, Rosso Mandel oder Paprika Cashew (180 g) für 1,99 Euro pro Glas, Sugo als Karotte-Tomate oder Karotte-Tomate-Linse (350 g) für 1,99 Euro pro Glas.

Preisliche Übersicht

Apfelmus mit Erdbeere oder Birne (350 g) für 0,99 Euro pro Glas, Gemüse- oder Currybowl (350 g) für 1,99 Euro pro Glas, Karamellisierte Zwiebeln (190 g) für 1,69 Euro pro Glas, Karamellisierte Jalapeños (200 g) für 1,69 Euro pro Glas, Bruschetta Paprika-Tomate (170 g) für 1,79 Euro pro Glas sowie Aufstriche in den Sorten Süßkartoffel oder Linsen-Karotten (180 g) für 1,79 Euro pro Glas.