Kunden verärgert: Diese Bank hat schon wieder technische Störungen

Nach der schweren Störung am Dienstag treten auch heute erneut Einschränkungen auf.

Nach einer großflächigen technischen Störung am Dienstag meldet die Erste Bank in Österreich auch am Mittwoch erneut Probleme mit ihren digitalen Diensten. Am Dienstag waren die Online-Banking-App „George“, die Webseite der Bank sowie die Services in den Filialen und bargeldlose Zahlungen für rund drei Stunden nur eingeschränkt verfügbar. Auch Geldabhebungen waren betroffen. Laut einem Sprecher der Bank konnten die technischen Schwierigkeiten gegen 13 Uhr behoben werden. „Ein Cyberangriff ist ausgeschlossen“, betonte er.

Trotz der zeitnahen Lösung des Problems am Dienstag berichten Kundinnen und Kunden auch am Mittwoch von anhaltenden Schwierigkeiten. Besonders Nutzer der „George“-App beklagen, dass sie weiterhin keinen Zugriff auf ihre Wertpapierdepots haben.

FOTO: Screenshot

Reaktion der Erste Bank

Diese wiederholten technischen Ausfälle haben zu Verärgerungen bei den Bankkunden geführt, die Stabilität und eine verlässliche Funktionalität erwarten. Die Erste Bank ist bemüht, die Probleme so schnell wie möglich zu beheben und den gewohnten Service wiederherzustellen.