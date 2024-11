Todesdrohungen an Wiener Schule: Betrunkener will Lehrer umbringen

Ein 52-jähriger Mann bedrohte in einer Volksschule einen Lehrer und belästigte weitere Personen, bevor er auch in einer Straßenbahn aggressiv wurde. Die Polizei nahm ihn nach weiteren Drohungen fest.

Am Dienstagnachmittag kam es in einer Volksschule in Wien-Hernals zu einem bedenklichen Vorfall. Ein 52-jähriger Österreicher betrat kurz vor 16 Uhr das Schulgebäude und löste dort erhebliche Unruhe aus. Nach Angaben der Polizei bedrohte er einen 42-jährigen Lehrer mit dem Tode. Auch andere Lehrkräfte und Eltern wurden von ihm verbal angegriffen.

Weitere Belästigungen in der Straßenbahn

Nachdem der Mann die Schule verlassen hatte, stieg er in eine nahegelegene Straßenbahn. Auch dort setzte er sein störendes Verhalten fort und belästigte die Fahrgäste. Die Polizeibeamten der zuständigen Polizeiinspektion Maroltingergasse wurden alarmiert und trafen rasch vor Ort ein. Ihnen gegenüber zeigte sich der 52-Jährige ebenfalls aggressiv und drohte während der Festnahme erneut mit Gewalt.

Alkoholisiert und in Polizeigewahrsam

Ein Alkovortest ergab, dass der Mann zum Zeitpunkt seiner Festnahme 2,6 Promille Alkohol im Blut hatte. Über die Beweggründe seines Handelns gibt es bislang keine Klarheit. Die Polizei plant, ihn zu einem späteren Zeitpunkt zu verhören, da er sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam befindet. „Die Beweggründe des 52-Jährigen sind bislang nicht bekannt“, bestätigte die Polizei in einer offiziellen Mitteilung.

Quelle: LPD Wien