Kunden verärgert: Österreichische Bank bucht doppelt ab!

Am Montagvormittag erlebten Kunden der Bank Austria einen unerfreulichen Schreck: Bei vielen Überweisungen und Abhebungen kam es zu doppelten oder mehrfachen Abbuchungen. Diese unerwarteten Buchungen sorgten für erhebliche Unruhe, was sich in den Berichten auf der Störungswebsite „Allestörungen.at“ widerspiegelte. Ab etwa 10 Uhr stieg die Anzahl der Meldungen über technische Schwierigkeiten signifikant an.

Auch in den Filialen der Bank Austria war die Lage angespannt. Eine Frau aus Groß-Enzersdorf schilderte chaotische Szenen: Aufgebrachte Kunden liefen umher, offenbar in Panik, da sie befürchteten, ihr Geld sei verloren gegangen. Solche Schilderungen erweckten bei einigen den Eindruck, es herrschten fast „bürgerkriegsähnliche“ Zustände.

Lesen Sie auch: Black Week bei OutletCars.at: Traumauto bis zu 30 Prozent günstigerSchnapp dir dein Traumauto in der Black Week bei OutletCars.at – Sichere dir bis zu 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Modelle.

Black Week bei OutletCars.at: Traumauto bis zu 30 Prozent günstigerSchnapp dir dein Traumauto in der Black Week bei OutletCars.at – Sichere dir bis zu 30 Prozent Rabatt auf ausgewählte Modelle. Entspannte Feiertage mit flexibler Finanzierung genießenWeihnachten steht vor der Tür und viele Menschen möchten ihre Liebsten mit besonderen Geschenken überraschen.

Entspannte Feiertage mit flexibler Finanzierung genießenWeihnachten steht vor der Tür und viele Menschen möchten ihre Liebsten mit besonderen Geschenken überraschen. Ab sofort verfügbar: Fahrzeuge für jeden GeldbeutelAb sofort steht eine breite Palette sofort verfügbarer Fahrzeuge zu attraktiven Preisen bereit – Hier kommt jeder auf seine Kosten.

Reaktion der Bank Austria

Auf Anfrage der Zeitung „Heute“ erklärte die Bank Austria, dass die Probleme durch eine notwendige Hintergrundumstellung verursacht wurden, die in einigen Fällen zu Doppel- oder Mehrfachbuchungen geführt habe. In ihrer Stellungnahme bedauerte die Bank die entstandenen Unannehmlichkeiten: „Selbstverständlich wird die Bank die Buchungen so rasch wie möglich valutagerecht richtigstellen. Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.“ Die Bank versprach, die Vorgänge zügig zu klären und die Buchungen korrekt zu berichtigen, um das Vertrauen der Kunden zurückzugewinnen.