Kundin kauft Backhendl und kann ihren Augen nicht trauen (VIDEO)

Eine TikTok-Nutzerin aus Mexiko hat mit einem Video für Aufsehen gesorgt, in dem sie ein gebratenes Huhn zeigt, das sie in einer bekannten Einzelhandelskette gekauft hatte. Doch anstatt einer leckeren Mahlzeit fand sie in der versiegelten Verpackung eine unappetitliche Überraschung: das Huhn war mit Larven und einer Fliege verseucht.

Das Video, das schnell viral ging, hat eine ernsthafte Debatte über die Qualität der Lebensmittel und die Handhabungsprotokolle in der Lebensmittelindustrie ausgelöst. Mit über 1,3 Millionen Aufrufen auf TikTok hat es viele Nutzer dazu veranlasst, ihre eigenen Erfahrungen zu teilen.

Ein TikTok-Benutzer berichtete schockiert: „Ich fand ein Huhn und Blut in der Verpackung.“ Ein weiterer Nutzer erinnerte sich an eine ähnliche Erfahrung: „Mir ist das vor ein paar Monaten in Monterrey passiert.“ Ein dritter Benutzer äußerte seine Enttäuschung so: „Ich habe ein Huhn gekauft und es hat schrecklich gestunken.“

Diese Nutzererfahrungen, die den Hauptteil des Artikels ergänzen, unterstreichen die Notwendigkeit einer breiteren Diskussion über Lebensmittelsicherheit und -qualität. Es bleibt unklar, wie die Fliege in die versiegelte Verpackung gelangen konnte, und es bleibt abzuwarten, wie die betroffene Einzelhandelskette auf das Ereignis reagieren wird.