Kurioser Unfall: Schlüssel steckt in Fußsohle fest (VIDEO)

Ein unachtsamer Schritt im Badezimmer endete für Madison Martin mit einem Schock: Ein Schlüssel bohrte sich in ihren Fuß. Ein viraler TikTok-Hit folgte.

Madison Martin, 24 Jahre alt, erlebte in Florida, USA, wie gefährlich der eigene Haushalt sein kann. Auf dem Weg ins Badezimmer trat sie auf eine Jeans, die noch vom Vorabend auf dem Boden lag. Dabei hörte sie ein Knirschen und spürte einen stechenden Schmerz im rechten Fuß. In einem Interview mit People berichtete sie, dass sie ein Loch an der Unterseite ihres Fußes entdeckte und bemerkte, dass ein Schlüssel tief im Fleisch steckte. „Sofort geriet ich in Panik, schwitzte, mir wurde schwindelig, und ich wäre fast ohnmächtig geworden“, erzählte sie.

⇢ Balkanland sperrt TikTok für ein Jahr



Hilfe und viraler Erfolg

Madison rief ihren Freund Cody an, um Hilfe zu bekommen. Bis zu seiner Ankunft legte sie sich auf den Boden und berührte ihren Fuß nicht mehr, aus Angst, schlimmer verletzt zu werden oder gar zu verbluten. Als Cody eintraf, trug er sie zum Auto und fuhr sie in die Notaufnahme, wo die Ärzte über den ungewöhnlichen Vorfall staunten. „Alle standen unter Schock. Alle Mitarbeiter der Notaufnahme kamen, um sich diesen verrückten Unfall anzusehen“, sagte Madison. Die Mediziner entfernten schließlich den Schlüssel aus ihrem Fuß. Währenddessen filmte Cody die Ereignisse, und Madison veröffentlichte das Video später auf TikTok. Der Clip wurde ein viraler Hit und erreichte rund elf Millionen Aufrufe.

„Meine Freunde riefen mich an und sagten, dass ich viral gegangen bin. Ich konnte es einfach nicht glauben“, so die junge Frau.

Ein weiteres unglaubliches Detail: Madison weiß bis heute nicht, wem der Schlüssel gehört. In der Nacht vor dem Unfall versuchte sie, damit ihren Briefkasten zu öffnen, jedoch passte der Schlüssel nicht ins Schloss. Am nächsten Tag fand sie ihn in ihrem Fuß.