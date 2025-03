Raub in U-Bahn: Polizei jagt DIESE Männer! (FOTOS)

Ein schwerer Raub erschüttert die Wiener U-Bahn-Linie U6. Zwei Männer bedrohen einen Passagier mit einem Messer und fliehen unerkannt.

Am 29. Dezember 2024 wurde ein schwerer Raub in einem U-Bahn-Waggon der Linie U6 verübt. Zwei bislang unbekannte Männer werden verdächtigt, an diesem Verbrechen beteiligt gewesen zu sein. Einer der Täter soll einen 24-jährigen Mann mit einem Messer bedroht haben, um dessen Mobiltelefon und Kopfhörer zu erbeuten. Der zweite Verdächtige hielt sich in der Nähe auf und agierte vermutlich als Aufpasser.

Tatort und Täterbeschreibung

Nach der Tat verließen die beiden Verdächtigen die U-Bahn an der Station Josefstädter Straße und flohen in unbekannte Richtung. Die Beschreibung der mutmaßlichen Täter lautet wie folgt: Der Mann mit dem Messer wird auf 20 bis 25 Jahre geschätzt, hat ein schmales Gesicht, eine schlanke Statur, dunkle Haare und einen dunklen Vollbart. Der zweite Verdächtige, der als Aufpasser fungierte, ist ebenfalls zwischen 20 und 25 Jahre alt und hat dunkelblonde Haare.

Ermittler des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle Mitte, konnten Fotos der Tatverdächtigen sichern. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien bittet die Landespolizeidirektion Wien um die Veröffentlichung dieser Bilder. Hinweise, die zur Aufklärung des Falls beitragen könnten, werden – auch anonym – unter der Telefonnummer 01-31310-43800 vom Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Mitte, entgegengenommen.

Es gilt die Unschuldsvermutung für die beiden Männer, die auf den Fotos zu sehen sind.