Messer-Drama in Favoriten: Drogendeal endet blutig

Ein Drogendeal eskaliert am Keplerplatz in Wien: Ein 25-Jähriger wird bedroht und beraubt. Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest.

Am Samstagnachmittag, dem 22. März 2025, alarmierte ein Vorfall am Keplerplatz die Polizei. Gegen 13.30 Uhr meldete ein Passant eine gewalttätige Auseinandersetzung mit einer Messerbedrohung. Die eintreffenden Beamten fanden einen verletzten 25-jährigen Mann vor, der berichtete, dass er sich mit einem flüchtigen Bekannten für einen Drogendeal treffen wollte. Der Handel verlief jedoch nicht wie geplant: Der vermeintliche Dealer bedrohte ihn mit einem scharfen Gegenstand und raubte ihm sein Bargeld. Die Lage eskalierte, als ein zweiter Mann auftauchte und beide auf den jungen Mann einschlugen.

Das Opfer schaffte es schließlich, in Richtung Reumannplatz zu fliehen. Doch die Auseinandersetzung endete nicht dort. Kurz darauf kam es erneut zu einem Zwischenfall am Keplerplatz, woraufhin die beiden mutmaßlichen Täter flohen. Während die Polizei den Vorfall dokumentierte, ereignete sich in der Nähe ein weiterer Streit. Einer der Beteiligten entsprach der Beschreibung des ersten Opfers.

⇢ Favoritens Bezirksvorsteher Marcus Franz im KOSMO-Interview über Wohnen, Sicherheit und Schulen



Festnahme und Ermittlungen

Ein 27-jähriger Syrer wurde daraufhin vorläufig festgenommen. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten eine Feile in seiner Kleidung und entdeckten in einer nahegelegenen Grünanlage eine Umhängetasche mit Drogen, die ihm zugeordnet wurde. Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Wien übernommen. Der Festgenommene befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam, während sein mutmaßlicher Komplize weiterhin auf der Flucht ist.