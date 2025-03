Serbische Mannschaft schenkt Arnautovic ein spezielles Trikot

Marko Arnautovic pflegt eine besondere Verbindung zur serbischen Nationalmannschaft. Seine respektvollen Gesten wurden nun mit einem symbolischen Geschenk gewürdigt.

Marko Arnautović, ein Fußballspieler mit serbischen Wurzeln, zeigte stets großen Respekt gegenüber der serbischen Nationalmannschaft. Bei Spielen in Wien und Belgrad suchte er den Kontakt zum serbischen Trainer Dragan Stojković, um ihn und die Mannschaft vor dem Anpfiff herzlich zu begrüßen. Auch wenn er nicht in der Anfangsformation war, hielt er sich in der Nähe der serbischen Bank auf und bewies wahre Sportlichkeit.

Respektvolle Geste

Diese respektvollen Gesten führten dazu, dass das Medienteam des serbischen Fußballverbandes entschied, Arnautović ein serbisches Trikot mit seinem Namen zu schenken. Kapitän Predrag Rajković überreichte ihm das Trikot. Arnautović zeigte sich tief bewegt von dieser Geste. Die gegenseitige Dankbarkeit und der Respekt zwischen ihm und der serbischen Nationalmannschaft sind deutlich spürbar.

