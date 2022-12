Lagerhalle mit gefrorenen menschlichen Körpern (VIDEO)

Die Alcor Life Extension Foundation in Arizona sieht von außen wie eine gewöhnliche Lagerhalle aus, aber wenn Sie hineinschauen, sehen Sie etwas, das Sie nur aus Science-Fiction-Filmen kennen. Dort liegen nämlich die gefrorenen Körper von Patienten, die auf die Technologie der Zukunft vertrauen, um sie wieder zum Leben zu erwecken.

Für 200.000 Euro können Menschen ihren Körper in einem Hightech-Gefrierschrank einfrieren, während sie für einen Schnäppchenpreis von 80.000 Euro nur ihr Gehirn einfrieren können. Derzeit werden dort 199 menschliche Überreste gelagert, die dank flüssigem Stickstoff bei -135 °C „frisch“ gehalten werden – also bei einer Temperatur, die so niedrig ist, dass sie alle Zellfunktionen stoppt und sie so behält, wie sie sind, bis sie wieder aufgetaut werden.

Menschen, die für diesen Service bezahlen, wollen ihre Familie in der Zukunft treffen. Die jüngste Patientin sei ein zweijähriges Mädchen aus Thailand, das an Hirntumor gestorben sei. Ihre Familie hoffe, dass sie sich eines Tages wiedersehen, schreibt das Medium Daily Mail.

Das kryogene Gefrieren zieht sowohl die Reichen als auch Exzentriker an, so liegt in Alcor der Leichnam des amerikanischen Programmierers, der zuerst am Debuggen und Aktualisieren von Bitcoins Open Source gearbeitet hat und der 2014 nach einem fünfjährigen Kampf gegen amyotrophe Lateralsklerose (ALS) starb.

Es gibt ernsthafte ethische und moralische Fragen zu der Praxis, über die seit Jahren gesprochen wird, aber bisher ist ihre Verwirklichung nur eine Fantasie. Der CEO des 1972 gegründeten Unternehmens, Max More, gab in einem Interview im Jahr 2020 zu, dass sein Unternehmen nicht wisse, wann es die zum Aufwecken seiner Patienten notwendige Technologie geben werde.