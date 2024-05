Landwirt entkommt Tod bei Traktor-Crash (FOTOS+VIDEO)

In einer dramatischen Situation erwies sich das Schicksal für einen jungen Landwirt aus dem Mühlviertel als gnädig. Laut Informationen des ORF online geriet der Landwirt mit seinem Traktorgespann in einer abschüssigen Passage ins Rutschen, woraufhin sich das Fahrzeug mehrfach überschlug und schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Trotz der Schwere des Unfalls gelang es dem Landwirt, sich selbst zu befreien, noch bevor die Rettungskräfte am Unfallort eintrafen. So berichtet es die Freiwillige Feuerwehr Neumarkt. Die Unfallbilder deuten darauf hin, dass dem Mann aus dem Mühlviertel tatsächlich außerordentliches Glück hatte.

Rettungsaktion

Mit Unterstützung der Feuerwehr Freistadt gelang es schließlich, den umgestürzten Traktor mittels mehrerer Seilwinden zu bergen und wieder aufzurichten. Trotz des glimpflichen Ausgangs für den Landwirt, steht man nun vor einem erheblichen Sachschaden, der durch den Unfall verursacht wurde. Die genauen Kosten des Schadens sind derzeit noch nicht beziffert, es ist jedoch von einem beträchtlichen Betrag auszugehen.

Die Gemeinschaft zeigt sich erleichtert über den Ausgang des Unfalls, der ohne ernsthafte Verletzungen des Landwirts endete. Die schnelle Selbstbefreiung des Landwirts und die effiziente Hilfe der Freiwilligen Feuerwehr unterstreichen einmal mehr die Bedeutung gut organisierter Rettungsdienste und den unerschütterlichen Mut und Willen der Betroffenen in Notlagen.

Lesen Sie auch: 5-jähriger Bub nach Sturz von Traktor überrollt Am Dienstagvormittag kam es im Bezirk Weiz (Steiermark) zu einem tragischen Traktorunfall. Involviert war ein 5-jähriger Bub.

Spektakuläre Traktorfahrt zum 18. Geburtstag (VIDEO) Hochzeiten, Geburten, Taufen, Geburtstage - all diese besonderen Anlässe werden in Serbien gefeiert, insbesondere im Verwaltungsbezirk Sumadija.

Traktor mit Anhänger voller Maturanten überschlägt sich Ein mit Abiturienten beladener Traktoranhänger kippte bei der Feier der Norijada in Labin um. Etwa 30 Schüler wurden leicht verletzt, es gab jedoch keine