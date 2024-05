17-fache Oma und 26-Jähriger erwarten ihr erstes Kind (VIDEO)

Das Paar Cheryl (63) und Quran (26) eine besondere Ankündigung geteilt, die sowohl Begeisterung als auch Nachdenklichkeit in den sozialen Medien ausgelöst hat. Mit einem beeindruckenden Altersunterschied von 37 Jahren hat das Duo, das seine Liebe und sein Leben mit über 4,5 Millionen Followern auf TikTok teilt, verkündet, dass sie mithilfe einer Leihmutter ihr erstes gemeinsames Kind erwarten.

Großfamilie

Cheryl, die bereits sieben Kinder aus einer früheren Beziehung großgezogen hat und stolze Großmutter von 17 Enkelkindern ist, sieht in der Schwangerschaft ihrer Leihmutter die Erfüllung eines gemeinsamen Traums mit ihrem jüngeren Ehemann Quran. „Es ist endlich soweit, wir erweitern unsere Familie“, teilte sie in einer emotionalen Videobotschaft ihren Followern mit. Sie berichtete von dem unvergesslichen Moment, als sie gemeinsam mit ihrem Ehemann beim Arzt den Herzschlag ihres ungeborenen Kindes hören durften – ein Augenblick pures Glücks für das Paar.

Die Freude des werdenden Vaters

Quran, dessen Vorfreude auf die Vaterschaft in jedem Wort mitschwingt, äußerte sich ebenfalls bewegt über die kommende Erweiterung ihrer Familie. „Ich kann es kaum erwarten, dass unser Leben durch unser Kind noch schöner wird. Endlich haben wir die Möglichkeit, unsere eigene, kleine Familie zu gründen“, so Quran. Das Paar, das seine Freude und Hoffnung mit der Welt teilt, hat sogar den Herzschlag ihres Babys in einem Video dokumentiert, begleitet von den Hashtags „Glück“ und „Dankbarkeit“.

Die Geschichte von Cheryl und Quran ist ein Beispiel für Liebe und Verbundenheit, die über traditionelle Altersnormen hinausgeht. Ihre Entscheidung, den Weg einer Leihmutterschaft zu gehen, öffnet ein neues Kapitel in ihrem Leben und bietet gleichzeitig Anlass für Diskussionen über moderne Familienkonzepte und die vielfältigen Formen von Elternschaft.