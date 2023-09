Kampf gegen Schlepper: Polizei setzt Herzschlagdetektoren ein

Inmitten einer Flut von Schlepperaufgriffen hat die Polizei in Oberösterreich eine Lösung gefunden, um den illegalen Transport von Menschen effektiv aufzuspüren. Sechs neuartige Herzschlagdetektoren wurden kürzlich angeschafft, die das Aufspüren von Menschen in den Laderäumen von Lastwagen erleichtern sollen.

Die Technologie hinter diesen Detektoren ist beeindruckend. Die Geräte sind so konzipiert, dass sie am Fahrgestell eines Lastwagens befestigt werden können. Innerhalb von weniger als 30 Sekunden kann festgestellt werden, ob sich im Laderaum Lebenszeichen angezeigt werden. Das bedeutet, dass die Polizei nun in der Lage ist, Verdachtsfälle ohne viel Aufwand zu überprüfen. Man muss die Lastwagen jetzt nicht mehr öffnen, durchsuchen oder entladen.

Landesrat Wolfgang Hattmansdorfer, der sich vor Ort ein Bild von der neuen Technologie machte, betonte die Bedeutung dieser Investition: „Es ist wichtig, die Polizei mit modernster Technik auszustatten, um den Schleppern die Geschäftsgrundlage zu entziehen.“

Weniger Asylanträge

Interessanterweise zeigt sich trotz der steigenden Zahl von Schlepperaufgriffen ein gegenläufiger Trend bei den Asylanträgen. Bis Ende Juli stellten insgesamt 28.491 Asylbewerber in Österreich Anträge, was im Vergleich zum Vorjahr einen klaren Rückgang darstellt, da im gleichen Zeitraum fast 44.000 Anträge eingegangen waren.

Ein weiterer bemerkenswerter Aspekt ist die Herkunft der Schlepper und der Geschleppten. Auch in diesem Jahr stammen die meisten von ihnen aus Syrien.