TikToker wirft Geld ab: 12-Jähriger schwer verletzt (VIDEOS)

In einem ungewöhnlichen und tragischen Zwischenfall in Zürich erlebte ein Park ein Szenario, das geradezu aus einem Film zu stammen schien, doch mit ernsthaften Konsequenzen endete: Eine Drohne ließ einen Regen aus Geldscheinen über eine Menschenmenge fallen, was zu einem wilden Gerangel führte, in dessen Verlauf ein 12-jähriger Junge aus der Dominikanischen Republik schwer verletzt wurde. Der Vorfall, der sich am Samstagabend ereignete, war von einem privaten Veranstalter initiiert worden, ohne dass dafür eine Genehmigung vorgelegen hatte.

Kritische Momente

Bei der Aktion, die kurz vor 20 Uhr begann, wurde ein Sack voller Geldnoten mit Hilfe einer Drohne in die Luft geflogen, und über dem Park entleert. Berichten zufolge verteilte ein TikToker auf diese Weise 24.000 Schweizer Franken (ungefähr 24.500 Euro) in Zehnernoten. Ein aufgenommenes Video zeigt, wie die Menge auf das plötzlich herabfallende Geld reagierte, begleitet von Schreien und der Aufforderung eines Mannes mit goldener Maske und Megafon, „friedlich zu bleiben“.

Verletzungen im Gedränge

Die angesichts des Geldsegens zusammengekommene Menschenmenge stürzte sich daraufhin in ein hektisches Sammeln der herabfallenden Scheine. In dem entstandenen Tumult erlitt der 12-jährige Junge Verletzungen durch einen spitzen Gegenstand. Er musste mit schweren Verletzungen durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Kantonspolizei Zürich hat inzwischen Ermittlungen zu dem Vorfall aufgenommen und bittet Zeugen um Mithilfe, um die genauen Umstände, die zu dieser unglücklichen Verletzung geführt haben, zu klären. Der Vorfall wirft Fragen über Sicherheit und Verantwortung bei der Organisation solcher spontanen Aktionen auf.