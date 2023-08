Lange Nacht der Wiener Märkte – Das ist das Programm

Am Freitag, dem 1. September 2022, findet zum zweiten Mal die „Lange Nacht der Wiener Märkte“ statt, die an diesem Abend bis 23 Uhr für die Besucher geöffnet bleiben. Das ist das bunte Programm.

Am Freitag , den 1. September, ist es soweit: Auf allen 17 Märkten Wiens geht am 1. September die Lange Nacht der Märkte über die Bühne. Bis 23 Uhr werden am letzten Freitag in den Ferien viele Marktstandln offen haben, das verlängerte Einkaufserlebnis wird in ein buntes Rahmenprogramm für Alt und Jung eingebettet. Märktestadträtin Ulli Sima, NEOS-Märktesprecher Markus Ornig und Marktamtsdirektor Andreas Kutheil freuen sich auf die diesjährige Ausgabe, sie ist im Vergleich zum Vorjahr noch größer und spektakulärer geplant.

Ein vielfältiges Unterhaltungsangebot erwartet die jüngsten Besucher*innen des Marktes, darunter LED-Shows, kulinarische Präsentationen sowie Hundevorführungen. Für die Kleinsten gibt es den Kasperl, einen Zauberer und eine aufblasbare Hüpfburg. Lesungen, Buchvorstellungen und andere Darbietungen von über 100 Stunden Gesamtdauer verleihen dem Event am 1. September eine fröhliche Atmosphäre. Das Marktamtsmuseum in Floridsdorf öffnet ebenfalls seine Türen für die gesamte Lange Nacht der Märkte und kann kostenlos besichtigt werden.

200 Geschenkkörbe zu gewinnen

An den Ständen der Marktamtsstände auf den 17 Detailmärkten haben die ersten 1.000 Besucher*innen die Möglichkeit, sich eine der begehrten Stofftaschen der Wiener Märkte zu sichern. Wer bereits um 21:30 Uhr zwei Märkte besucht hat und eine abgestempelte Teilnehmerkarte besitzt, hat die Chance, an der Verlosung von Geschenkkörben auf jedem Markt teilzunehmen. Unter den glücklichen Gewinnern könnten 200 Geschenkkörbe mit großartigen Marktprodukten sein.

umfassendes Angebot

Das umfassende Programm für kommenden Freitag, den 1. September, findet ihr auf www.marktamt.wien.at.

Karmelitermarkt: Von 18 bis 19 Uhr wird der Kasperl für die Unterhaltung der kleinen Marktgäste sorgen. Von 19 bis 20 Uhr erzählt Kiri Rakete singend mit ihrer Gitarre Kindergeschichten. Ab 20 Uhr gibt es Musikunterhaltung mit dem Fiaker Fiasko, deren Bandbreite von Jazz bis Punk und H.C. Artmann reicht. Das Marktangebot wird um einen Kunsthandwerksmarkt mit Textilkunst, Porzellanmanufaktur, Filzwerkstatt, Keramik, Mode und Hutdesign erweitert.

Volkertmarkt: Schachspieler*innen sind hier ab 18.30 Uhr für ein großes Schachturnier willkommen. Außerdem wird das Marktangebot um mobile Marktstände am Bauernmarkt erweitert. Das Duo Marie Madame mit Gipsy Jazz, Duo Mopet mit neuen und alten Wiener Liedern, sowie Bandi & Bosic mit umfangreichen Variationen aus Blues, Jazz, Rock & Pop Covers und französischen Chansons, werden für Unterhaltung sorgen.

Vorgartenmarkt: Mit House und Techno Vibes versucht DJ Paul Star ab 18 Uhr die Stimmung zu untermalen, bis mit Lara Lazagnas Jazzinterpretationen, sowie den Gitarrensoli von The Fellas der Abend so richtig Fahrt aufnimmt. Michael Seyfried beschließt das Programm mit seiner Drumshow ab 21 Uhr.

Rochusmarkt: Hier starten um 18 Uhr die Coverkillers mit altbekannten Ohrwürmern, ehe die Jungs von Best Lovers Rockmusik vom Feinsten abliefern werden.

Naschmarkt: 4 Bühnen bietet der Naschmarkt mit einem spannenden Programm. Freches Blech mit ihrer coolen böhmischen Blasmusik sind ebenso dabei wie U-Bahn-Star Hary Levan und Patricia Hill. Mergarten/Reisinger bitten zu einer Jazzsession und DJ Mel Merio heizt auf dem Landparteienplatz ein. Außerdem hat sich Frau Hermi vom Marktamt mit ihrer Kochshow angekündigt.

Viktor-Adler-Markt: Von 18 bis 20 Uhr gehört der Markt musikalisch der Swingdance Bigband, ehe Son del Raval von Basis Kultur Wien mit ihrer Mischung aus Afrocolombian, Rumba, Drum & Bass, Cumbia und Gnawa und traditionellen Einflüssen übernimmt. Außerdem wird es eine Weinverkostung geben und natürlich hat auch der Bauernmarkt in der Leibnizgasse geöffnet.

Meidlinger Markt: Ob Hundemodenschau, afghanische Melodien, große Gefühle mit Ulli & Tom, einer Breakdance-Performance oder einer LED-Show von Anta Agni, hier ist einiges los. Alex Miksch ist den Liebhaber*innen bluesiger Töne längst kein Unbekannter mehr und die Mooncats treten vor Heu & Gabel auf.

Schwendermarkt: Ab 19 Uhr sorgt die Band Elsa für gute Unterhaltung. Abschließend hat sich die Peter Falk Company angekündigt.

Meiselmarkt: Kinderliedermacher Bernhard Fibich eröffnet um 18 Uhr den bunten Reigen, ehe MO Gruja von Blues, Country bis Austropop die Gitarren zum Singen bringen. Die U-Bahn-Stars von Sun State of Mind verbinden von 20 bis 22 Uhr Blues-, Pop- & Soul-Elemente mit modernem, rockigem Elektro-Sound.

Brunnenmarkt: Auf dem Yppenplatz sorgen DJs für den perfekten Groove. In der Brunnengasse wird auf verschiedenen Plätzen gute Unterhaltung geboten. Ob SodL von Basis Kultur Wien mit ihrem Alternative/Indie-Rock, oder Werkelmann Hans Peter Henhapel, dem Wiener Lieder Duo Bäuml/Koschelu, hier ist für jeden Geschmack etwas dabei. Weiters erwarten die Besucher*innen über 50 kreative Aussteller*innen aus dem künstlerisch-kreativen Bereich, Schmuckdesign, Naturkosmetik, Mode mit nachhaltigem Hintergrund und handcrafted Food & Beverage Produkte. Für ein sensationelles Genusserlebnis bieten Food Trucks ihre Köstlichkeiten an.

Kutschkermarkt: Hier steht alles im Zeichen des Tanzens. Von 18 bis 21 Uhr begleiten ausgebildete Trainer zu Latin Dance, Salsa Cubana oder Contemporary.

Johann-Nepomuk-Vogl-Markt: Philipp Kainz verzaubert ab 18 Uhr, bevor Nora Blaschek um 19 Uhr zum Live-Joga bittet. Nicht auf weiche Matten vergessen! Acoustic Voyage lässt sich von den großen Klassikern, wie Ray Charles und Bill Withers ebenso inspirieren wie von Queen oder Muse. Zum Abschluss ersetzt Modest Oda Gitarre und Bass durch zwei Synthesizer.

Gersthofer Markt: Genießen sie einen ganzen Abend von 18 bis 21 Uhr mit der bekannten Musikerin Angela Walter und ihrem Saxophon.

Sonnbergmarkt: Der kleine aber feine Sonnbergmarkt bietet Jazz de luxe durch das Holy Moly Guitar Trio und Duo Sanatorium Grinzing.

Nußdorfer Markt: Von 19 bis 22 Uhr erklingt Austropop am Markt, gespielt von Christian Mondl mit seiner Ukulele. Stärkung bieten Fingerfood in kleinen Portionen von allen Marktständen.

Hannovermarkt: Eine Lufthüpfburg für die kleinen Marktbesucher*innen und Musik von The New Ancients Rockn Roll & Blues Coverband sorgen für Stimmung.

Floridsdorfer Markt: Hier gibt es Jazz mit Melissa maHoney von Basis Kultur Wien und deutschsprachige Dialektlieder von Philipp Griessler ebenso wie Wiener Lieder mit Oskar Kainz und die großen Swingklassiker mit dem Vienna Swing Syndicate.