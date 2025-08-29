Launischer Spätsommer in Wien: Mild und wechselhaft

Ein launischer Spätsommer zeigt in der Hauptstadt heute sein wechselhaftes Gesicht – doch die kommenden Tage versprechen goldene Herbstmomente.

Wetter in Wien und Umgebung

Morgen: Wien erwacht unter einem verhangenen Himmel bei milden 20 Grad. Leichte Regenschauer ziehen durch die Stadt, während ein westlicher Wind mit bis zu 17 km/h für Bewegung sorgt.

Tagsüber: Der Tag hält trotz der 16 Prozent Bewölkung angenehme 24 bis 26 Grad bereit – perfekt für einen Kaffee im Freien.

Abend: Temperaturen pendeln sich bei angenehmen 26 Grad ein.

Freitag: Deutlich kühler und nasser mit maximal 23 Grad und stärkeren Regenschauern (1,14 mm). Bewölkung steigt auf 70 Prozent, Wind dreht auf nordwestliche Richtungen.

Samstag: Strahlender Sonnenschein bei bis zu 27 Grad – ein perfekter Tag für Donauinsel oder Prater!

Wetter in ganz Österreich

Osten: Eisenstadt erlebt einen wechselhaften Tag mit leichten Schauern und freundlichen 26 Grad. Das Burgenland zeigt sich milder.

Süden: In Graz dominiert die Sonne bei 28 Grad, während Klagenfurt mit kräftigeren Regenfällen (5,87 mm) kämpft.

Westen: Innsbruck und Bregenz erleben einen Regentag – Innsbruck mit extremen 48 Millimeter Niederschlag. Auch Salzburg bekommt mit 18 Millimeter ordentlich was ab.

Zentrum: Linz und St. Pölten haben moderate Regenschauer und Temperaturen um die 22 Grad.

Wettertrend für die kommenden Tage

Freitag: Österreichweit ungemütliches Wetter mit Regen und kühleren Temperaturen. Wien erreicht nur noch 23 Grad, Salzburg sogar nur 17 Grad.

Samstag: Praktisch überall in Österreich strahlt die Sonne bei wolkenlosem Himmel. Wien klettert auf bis zu 27 Grad, Innsbruck sogar auf 27 Grad – ein goldener Herbstbeginn!

KOSMO-Wettertipp

Heute: Leichte Regenjacke einpacken, aber keine dicken Sachen – es bleibt mild!

Morgen: Wasserdichte Kleidung und warme Schichten wählen.

Samstag: UV-Schutz nicht vergessen – nach dem Regen wird die Sonnenstrahlung intensiv. Perfekter Tag für Outdoor-Aktivitäten!