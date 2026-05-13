Lena Schilling verliebt in Chef – 24 Jahre Unterschied

Liebe im EU-Parlament: Lena Schilling und ihr Vorgesetzter Bas Eickhout haben ihre Beziehung öffentlich gemacht – mit 24 Jahren Altersunterschied.

Lena Schilling, die jüngste Abgeordnete im Europäischen Parlament, ist eine neue Beziehung eingegangen – mit ihrem direkten Vorgesetzten: Bas Eickhout, Co-Fraktionsvorsitzender der europäischen Grünen. Der Niederländer ist 49 Jahre alt und damit 24 Jahre älter als die 25-jährige österreichische Politikerin. Bekanntgemacht wurde die Beziehung im Rahmen einer Studienreise in Zagreb, wie das Politikmedium Politico berichtet.

Offenlegungspflicht im Parlament

„Die Bekanntgabe hat sichergestellt, dass alle Mitglieder der Fraktion über die Beziehung informiert sind und dass die Arbeit der Fraktion dadurch nicht beeinträchtigt wird“, zitiert Politico Simon McKeagney, Sprecher der Grünen. Offizielle Regelungen für persönliche Beziehungen zwischen Parlamentsmitgliedern existieren im EU-Parlament zwar nicht, allerdings besteht eine Offenlegungspflicht, sobald potenzielle Interessenskonflikte entstehen könnten.

Das öffentliche Bekanntmachen der Beziehung soll laut Augenzeugen, die gegenüber Politico Auskunft gaben, ein „sehr unangenehmer“ Moment gewesen sein. Eine weitere Person äußerte, dass eine Vermischung von Arbeit und Vergnügen „problematisch“ sein könne, fügte jedoch hinzu: „Liebe ist Liebe.“

Gemeinsame Auftritte

Schilling und Eickhout traten im vergangenen November gemeinsam als Vertreter der Grünen-Fraktion beim COP-Klimagipfel (UN-Weltklimakonferenz) in Brasilien auf. Aus diesem Anlass veröffentlichten beide auch ein gemeinsames Video auf Instagram. Laut dem niederländischen Portal nd hat Eickhout aus einer früheren Beziehung bereits eine Tochter.