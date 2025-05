Letzte Ruhestätte als Erlebnis: Wiener Friedhöfe laden zur kostenlosen Entdeckungstour

Tradition trifft Innovation: Wiens Bestattungswesen öffnet seine Türen für eine Woche voller kostenloser Einblicke in die moderne Abschiedskultur der Hauptstadt.

Ab morgen beginnt eine Woche voller kostenloser Veranstaltungen, wenn die Bestattung Wien und Friedhöfe Wien ihre Schwerpunktwoche „Wiener Abschiedskultur. Tradition trifft Zukunft.“ eröffnen. Das siebentägige Programm vom 10. bis 17. Mai bietet den Besuchern Einblicke in weniger bekannte Aspekte der Arbeit dieser Institutionen. Die Veranstaltungsreihe thematisiert Vorsorge, Nachhaltigkeit, Biodiversität, Trauerarbeit und innovative Bestattungsformen sowie den Einsatz digitaler Technologien im Kontext von Tod und Erinnerung. Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei, wobei für einige Programmpunkte aufgrund begrenzter Teilnehmerzahlen eine vorherige Anmeldung notwendig ist.

Orte der Begegnung

„Friedhöfe sind mehr als eine Begräbnisstätte. Sie sind Orte der Begegnung, der Erinnerungskultur und der ökologischen Vielfalt. Mit der Schwerpunktwoche möchten wir zeigen, welche zentrale Rolle Bestattungswesen und Friedhöfe heute in einer modernen Stadtgesellschaft einnehmen – als kulturelle, soziale und ökologische Akteure, die weit über ihre traditionellen Aufgaben hinauswirken“, so Renate Niklas, Geschäftsführerin der Friedhöfe Wien GmbH.

Mehr als Dienstleister

Für Jürgen Sild, Geschäftsführer der Bestattung Wien GmbH, ist klar: „Als größtes und ältestes Bestattungsunternehmen Österreichs sind wir weit mehr als ein reiner Bestattungsdienstleister. Wir verstehen uns als Trauerbegleiter der Hinterbliebenen – mit der gesellschaftspolitischen Verantwortung, eine pietätvolle Bestattungskultur zu vermitteln, die im Einklang mit den Wünschen der Menschen und dem Wandel der Zeit steht.

Gerade in Zeiten gesellschaftlicher, ökologischer und technologischer Veränderungen wollen wir zeigen, wie vielfältig und relevant unser Aufgabenfeld heute ist.“

Vielfältiges Programm für alle Interessierten

Das Programm wartet mit einer Reihe spannender Veranstaltungen auf. Besonders hervorzuheben ist die Sonderveranstaltung am 14. Mai zum Thema „Künstliche Intelligenz in der Trauerarbeit“, die einen Dokumentarfilm mit dem Titel „Eternal You“ präsentiert. Die anschließende Podiumsdiskussion beleuchtet, wie Menschen KI-Dienste nutzen, um mit Verstorbenen zu „interagieren“ und wie moderne Technologien unsere Abschiedsrituale verändern.

Kulturinteressierte können am 13. Mai im Bestattungsmuseum Wien an kostenlosen Führungen unter dem Motto „Der Tod muss ein Wiener sein“ teilnehmen. Für naturverbundene Besucher bieten sich am 10. und 11. Mai jeweils um 10:00 und 13:00 Uhr Besichtigungen der innovativen Naturgrabanlagen auf verschiedenen Wiener Friedhöfen an. Diese ökologischen Bestattungsformen erfreuen sich wachsender Beliebtheit und vereinen Nachhaltigkeit mit würdevoller Erinnerungskultur.