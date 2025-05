Eskalation wegen Tschick: Betrunkener zückt Teppichmesser vor Wiener Lokal

Verweigerte Zigaretten führten zu einem bedrohlichen Zwischenfall in Floridsdorf. Mit einem Teppichmesser bewaffnet, attackierte ein stark alkoholisierter Mann Lokalgäste.

Am Donnerstagabend löste eine Bedrohungssituation mit einem Messer einen Polizeieinsatz am Franz-Jonas-Platz in Wien-Floridsdorf aus. Gegen 22.30 Uhr rückten mehrere Streifenwagen zum Einsatzort nahe dem Floridsdorfer Bahnhof aus, nachdem Meldungen über einen Vorfall vor einem Lokal eingegangen waren.

Nach Angaben von Zeugen hatten zwei Personen einen Gast des Lokals, der sich auf dem Gehsteig aufhielt, um Zigaretten gebeten. Als der Angesprochene keine herausgab, eskalierte die Situation rasch. Einer der Männer soll dem Opfer zunächst einen Schlag in den Rücken versetzt haben. Die Lage spitzte sich weiter zu, als die Tatverdächtigen nach kurzem Entfernen zurückkehrten und die Anwesenden mit einem Messer bedrohten, bevor sie in Richtung Bahnhof flüchteten.

Erfolgreiche Fahndung

Die umgehend eingeleitete Fahndung führte zur Anhaltung beider Verdächtigen. Die Ermittlungen ergaben, dass nur einer der beiden Männer – ein 24-jähriger rumänischer Staatsbürger – unmittelbar an der Tat beteiligt war. Bei seiner vorläufigen Festnahme stellten die Beamten ein Teppichmesser sicher. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille.

Der Festgenommene befindet sich derzeit in Polizeigewahrsam, während die Ermittlungen in dem Fall fortgesetzt werden.

Bekannter Problembereich

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Sicherheitsproblemen rund um den Floridsdorfer Bahnhof ein. Erst im April dieses Jahres kam es hier zu einem versuchten Mord mit einem Klappmesser, bei dem ein Sicherheitsmitarbeiter schwer verletzt wurde. Obwohl am Franz-Jonas-Platz seit Februar 2025 ein Alkoholverbot in Kraft ist, berichten Anrainer weiterhin von einem angespannten Sicherheitsgefühl in diesem Bereich.

Zu möglichen Vorstrafen des 24-jährigen Tatverdächtigen machte die Polizei bislang keine Angaben. Die Ermittlungen zum genauen Motiv und möglichen weiteren Delikten dauern an.