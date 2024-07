Liegestühle reservieren: Touristen nutzen neuen Trick

Im Zuge eines einfallsreichen Wendepunkts im Kampf um die besten Plätze unter Mallorcas Sonne haben findige Urlauber eine neue Taktik in der Auseinandersetzung um bevorzugte Liegeflächen etabliert. Mit dem lokalen Verbot, Liegen durch das Platzieren von Handtüchern im Morgengrauen zu reservieren, sahen sich Feriengäste zu einem Innovationsakt gedrängt.

Die Strategie besteht nun darin, die im Sand installierten Sonnenschirme als neue Basis für das Positionieren der Handtücher zu nutzen. Dokumentiert durch Bilder auf dem Instagram-Account von „Das Inselradio Mallorca“ lässt sich erkennen, wie im ersten Tageslicht Handtücher geschickt unter nahezu jedem Sonnenschirm der ersten Reihen aufgehängt werden.

Diese kreative Anpassung demonstriert nicht nur die Entschlossenheit der Urlauber im Streben nach der perfekten Sonnenposition, sondern hebt auch eine gewisse Ambivalenz im Umgang mit lokalen Vorschriften hervor. Während einerseits versucht wird, den Regeln zu folgen, offenbart sich gleichzeitig ein Einfallsreichtum, der die Vorgaben auf unvorhergesehene Weise umgeht.