Linie U4: Bauarbeiten beendet

Bleiben Sie auf dem Laufenden mit einer umfassenden Übersicht zu den Baustellen und den daraus resultierenden Änderungen in Linienführungen im Wiener öffentlichen Verkehrssystem im Sommer.

Der Sommer hat die Baustellensaison in der Wiener Öffis-Branche noch nicht abgeschlossen, doch erste Erleichterungen für die Fahrgäste sind bereits spürbar. Erfreuliche Nachrichten gibt es für alle Fahrgäste der U4. Ab Montag, dem 31. Juli, ist die Linie wieder durchgehend von Hütteldorf bis Heiligenstadt in Betrieb. Im Abschnitt zwischen Schwedenplatz und Schottenring wurden in den vergangenen Wochen die Stahlbetonträger der U4 modernisiert und die Tunneldecke am Franz-Josefs-Kai saniert. Ein Monat lang war die U-Bahn-Linie hierfür unterbrochen.

Eine weitere Entwarnung gibt es für die Straßenbahnlinien 40, 41 und 42, die seit dem 24. Juli auf der inneren Währinger Straße wieder planmäßig unterwegs sind. Die Gleisbauarbeiten auf der Währinger Straße konnten erfolgreich abgeschlossen werden. Zudem sind die Bauarbeiten auf der Linie 60 nach Angaben des „ORF Wien“ ebenfalls beendet.

Wartezeiten müssen hingegen noch die Fahrgäste der S 45 in Kauf nehmen. Die Vorortlinie zwischen Hernals und Heiligenstadt ist weiterhin gesperrt und fährt erst ab 5. September wieder planmäßig. Auch die U6 ist von Weichenarbeiten betroffen. Sie wird bis zum 27. August geteilt geführt und fährt nicht zwischen den Stationen Alterlaa und Am Schöpfwerk. Ein Ersatzbus (U6E) ist als Ersatzverkehr im Einsatz.

Vorsicht ist auch für Fahrgäste der U1 ab dem 7. August geboten. Diese Linie fährt dann untertags nur zwischen Leopoldau und Reumannplatz. Wer nach Oberlaa möchte, muss in einen Pendelzug umsteigen.

Für alle Fahrgäste ist es wichtig, sich regelmäßig über die aktuelle Verkehrssituation zu informieren und gegebenenfalls auf Alternativrouten auszuweichen.