Hütteldorf bis Heiligenstadt: U4 fährt ab Montag wieder normalen Fahrplan

Die Wiener Linien nehmen nach umfangreichen Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten wieder den vollen Betrieb auf. Von Montag, dem 31. Juli an, werden die U-Bahnlinie U4 und die Straßenbahnlinien 40, 41 und 42 wieder ohne Unterbrechungen verkehren. Allerdings gelten für einige Linien noch Fahrplanänderungen und Umleitungen.

Ab Montag, den 31. Juli, rollt die U-Bahnlinie U4 wieder ohne Unterbrechung von Hütteldorf bis Heiligenstadt. Nachdem die Tunneldecke am Franz-Josefs-Kai und die Stahlbetonträger zwischen den Stationen Schottenring und Schwedenplatz saniert wurden, kann der Betrieb in diesem Abschnitt wieder aufgenommen werden, der einen Monat lang unterbrochen war.

Außerdem haben die Wiener Linien am Wochenende wichtige Arbeiten an den Straßenbahnlinien 40, 41, 42 und 60 abgeschlossen. Die Linien 40, 41 und 42 sind nun wieder im Bereich der inneren Währinger Straße unterwegs.

Einschränkungen

Weiterhin bestehen jedoch noch einige Einschränkungen. Die Linie 46 ist noch bis einschließlich dem 20. August eingestellt und die Linie 44 wird bis zum selben Datum nur zwischen Schottentor und Johann-Nepomuk-Berger-Platz betrieben. Die Linie O wird bis zum 6. August über die Linien 71 und 18 umgeleitet, während die Linie 10 bis zum 20. August auf eine Kurzführung zwischen Unter St. Veit und Joachimsthalerplatz reduziert ist. Hinzu kommt, dass die Linie U6 bis einschließlich dem 27. August zwischen Alterlaa und Schöpfwerk unterteilt ist, wobei während dieser Zeit der Ersatzbus U6E fährt.

Gleissanierungsarbeiten

An der Linie U1 beginnen am 7. August Gleissanierungsarbeiten im Bereich Reumannplatz. Bis zum 3. September wird es zu Stoßzeiten alle vier Minuten einen Zug von Leopoldau bis Reumannplatz geben. Fahrgäste, die bis Oberlaa weiterfahren möchten, werden am Reumannplatz in einen Pendelzug umsteigen müssen, der alle zwölf Minuten zwischen Reumannplatz und Oberlaa fährt. Die Nacht-U-Bahn wird währenddessen zwischen Leopoldau und Oberlaa durchgehend verkehren.

Zwischen Karlsplatz und Schottenring

Zusätzlich zu diesen Änderungen wird die Strecke der Straßenbahnlinie 71 ab Montag, den 31. Juli, dauerhaft bis zur U-Bahn-Station Schottenring verlängert, um die Anbindungen an die U4 und die Linie 31 zu verbessern. Im Falle der Linie U2Z wird diese weiterhin Freitag-, Samstag-, und vor Feiertagen als Ersatz für die Nacht-U-Bahn zwischen Karlsplatz und Schottenring unterwegs sein.

Seit dem 10. Juli testen die Wiener Linien mit dem WienMobil Rad ein neues Verkehrsmittel. Auf der Linie 46 ist die Ausleihe bei Fahrten zwischen den Stationen Ottakring, Schuhmeierplatz, Richard-Wagner-Platz, Thaliastraße, Volkstheater und Volksgarten kostenlos. Eine kostenlose Nutzung besteht ebenfalls auf der Währinger Straße.