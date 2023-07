Große Verkehrsumstellungen in Wien: Was Fahrgäste diesen Sommer wissen müssen

Die Sommermonate bringen erneut umfangreiche Restaurierungsmaßnahmen für die Wiener öffentlichen Verkehrslinien mit sich. Die Transportbetriebe Wiens setzen ihre Instandhaltungsarbeiten an den Brückenstrukturen der U6-Trasse fort. Während dieser Phase ist das Durchhaltevermögen der Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel gefordert.

In der Zeit vom 10. Juli bis 27. August wird der Betrieb der U6-Linie zwischen den Stationen Alterlaa und Am Schöpfwerk unterbrochen. Zur Überbrückung dieser Strecke wird ein Ersatzbus (U6E) eingesetzt. Die Wiener Linien bitten Reisende aus Niederösterreich, als Alternative die S-Bahn (Park & Ride Liesing) oder die Badner Bahn (Park & Ride Vösendorf SCS) zu nutzen.

Diesen Sommer sind weitere Linien von Bauarbeiten betroffen. Von 8. bis 23. Juli werden die Linien 40, 41 und 42 umgeleitet und starten ab der Haltestelle Währinger Straße/Volksoper. Der Betrieb der Linie 46 wird vom 10. Juli bis 20. August eingestellt, während die Linie 44 nur zwischen Schottentor und Johann-Nepomuk-Berger-Platz verkehrt.

Aufgrund von Schienenreparaturen wird die Linie 10 in zwei Phasen gekürzt. Vom 10. bis 23. Juli fährt sie nur zwischen Joachimsthalerplatz und Westbahnhof sowie zwischen Unter St. Veit und Hietzing. Gleichzeitig bedient die Linie 60 nur die Strecke zwischen Rodaun und Hietzing. Vom 24. Juli bis 20. August verkehrt die Linie 10 lediglich zwischen Unter St. Veit und Joachimsthalerplatz. Darüber hinaus wird die D-Linie am Wochenende des 8. und 9. Juli zwischen Absbergasse und Augasse verkürzt.

Wegen Modernisierungsarbeiten an den Schienen in der Fasangasse, wird die Linie O vom 17. Juli bis 6. August umgeleitet und folgt den Strecken der Linien 71 und 18. Während dieser Zeit kann die Haltestelle Kölblgasse nicht bedient werden. Zur Durchführung von Sanierungsarbeiten am Reumannplatz wird die U1 vom 7. August bis 3. September tagsüber teilweise geteilt. Vom 1. bis 30. Juli wird die U4-Strecke aufgrund von Modernisierungsarbeiten an den Stahlbetonträgern zwischen Schwedenplatz und Schottenring teilweise stillgelegt.