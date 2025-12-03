Live im TV zusammengebrochen! Was geschah mit Moderatorin Laura Woods?

Während einer Live-Übertragung vor dem Spiel der englischen Frauen-Nationalmannschaft erlebten die Zuschauer einen beunruhigenden Moment. Moderatorin Laura Woods sackte unvermittelt nach vorne, als sie gerade mit den Experten Ian Wright und Anita Asante im Gespräch war.

Die beiden reagierten geistesgegenwärtig und griffen sofort ein, um Woods vor einem Sturz zu bewahren. In der aufgezeichneten Sequenz ist zu hören, wie der frühere Stürmerstar Wright besorgt nachfragt, ob es der Moderatorin gut gehe.

Sendungsunterbrechung

Die Sendung wurde nach einer fünfminütigen Unterbrechung für Werbung fortgesetzt, allerdings mit einer Änderung im Moderationsteam. Katie Shanahan übernahm die Rolle von Woods und erklärte den Zuschauern die Situation: “Wie Sie wahrscheinlich bemerkt haben, ist die wunderbare Laura Woods heute nicht da, da sie krank geworden ist.” Shanahan versicherte dem Publikum, dass ihre Kollegin “in sehr guten Händen” sei.

Das auf ITV4 übertragene Freundschaftsspiel gegen Ghana endete schließlich mit einem 2:0-Erfolg für die englische Mannschaft.

Woods’ Entwarnung

Nach dem Vorfall meldete sich Woods selbst via Instagram bei ihren Fans. Sie gab Entwarnung und erklärte, dass sie sich lediglich einen Virus eingefangen habe. “Ich brauche nur etwas Ruhe und Flüssigkeit”, teilte die Moderatorin mit und fügte hinzu, es sei ihr peinlich, “dass das im Fernsehen passiert ist.”

In ihrer Nachricht sprach sie auch ihren Dank an das Team sowie an Ian Wright und Anita Asante für deren schnelles Eingreifen aus.