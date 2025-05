Liverpool veröffentlicht erstes Statement

Triumph verwandelt sich in Tragödie: Bei den Meisterfeierlichkeiten des FC Liverpool rast plötzlich ein Fahrzeug in die jubelnde Menschenmenge. Der Fahrer wurde festgenommen.

Ein Schockmoment überschattete die Siegesfeierlichkeiten des FC Liverpool nach dem Gewinn ihrer 20. Meisterschaft. Mitten in den Jubel der Fans raste ein Fahrzeug in die versammelte Menschenmenge. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit, als tausende Anhänger die Straßen der nordenglischen Hafenstadt bevölkerten. Die Ordnungshüter nahmen den Fahrer unmittelbar nach dem Geschehen fest. Bei dem Verdächtigen handelt es sich laut offiziellen Informationen um einen 53-jährigen Briten aus der Region Liverpool.

Der Fußballverein meldete sich inzwischen auf der Plattform X zu Wort. „Wir stehen in direktem Kontakt mit der Polizei von Merseyside (Polizeibehörde der Grafschaft Liverpool) bezüglich des Vorfalls in der Water Street, der sich gegen Ende der Trophäenparade heute Abend ereignet hat“, schreibt der FC Liverpool. Weiter heißt es: „Unsere Gedanken und Gebete sind bei denjenigen, die von diesem schweren Vorfall betroffen sind.“ Und abschließend: „Wir werden den Rettungsdiensten und den örtlichen Behörden, die mit diesem Vorfall befasst sind, weiterhin unsere volle Unterstützung anbieten.“

Reaktionen der Liga

Auch die Premier League reagierte mit einer Stellungnahme: „Alle in der Premier League sind schockiert über die schrecklichen Ereignisse in Liverpool heute Abend, und unsere Gedanken sind bei allen Verletzten und Betroffenen. Wir stehen in Kontakt mit dem FC Liverpool und haben nach diesem schweren Vorfall unsere volle Unterstützung angeboten.„

Der Unglücksort befindet sich in der Water Street im Zentrum Liverpools. Genau dort durchbrach das Fahrzeug die Absperrungen und erfasste mehrere Menschen während der Feierlichkeiten zum Titelgewinn des FC Liverpool.

Aktuelle Entwicklungen zu diesem Vorfall werden in einem Live-Ticker bereitgestellt.