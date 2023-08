LKW-Crash: 16 Tonnen Gummibärchen legen Autobahn lahm

Ein verlorenes Kindheitstraum ist in Sachsen unerwartet zur Realität geworden – Gummibärchen soweit das Auge reicht. Ein Lkw-Unfall auf der A4 in Deutschland führte zu Hunderten von Süßigkeitentüten auf der Fahrbahn.

Ein ungewöhnlicher Unfall ereignete sich auf der Autobahn A4 in Sachsen bei Glauchau. Am Montag kippte ein Lkw um, der mit zahlreichen Gummibärchen-Sackerln beladen war. Ursache war offenbar ein schlingernder VW-Transporter in der nassen Fahrbahn.

Nach Informationen der Polizei, die „Tag24“ erhielt, entgleiste der Transporter gegen 17.30 Uhr auf der regennassen Fahrbahn. Der LKW-Fahrer versuchte auszuweichen, aber sein Fahrzeug kippte zur Seite, stellte sich quer auf der Autobahn und riss dabei die Ladefläche auf. Die Tüten mit den bunten Gummibärchen verteilten sich daraufhin auf der Fahrbahn, was zu einem kuriosen und zuckersüßen Anblick führte.

Zwei Verletzte

Der Unfall hatte allerdings auch ernsthafte Konsequenzen. An dem Unfall waren zwei Personen beteiligt, die dabei leicht verletzt wurden. Darüber hinaus wurde die Autobahn in Richtung Chemnitz vollständig für Aufräumarbeiten gesperrt, was zu erheblichen Verkehrsstörungen führte.

Die Schäden beliefen sich laut Polizeiangaben auf rund 250.000 Euro. Zum Leidwesen der vielen Naschkatzen, die sicherlich von einem Meer aus Gummibärchen geträumt hätten, gibt es für die Süßigkeiten keine Rettung – sie müssen vernichtet werden, da sie Lebensmittel sind.

„So süß die Gummibärchen auch aussehen und schmecken – eine Rettung gibt es für sie nicht. Weil es sich um Lebensmittel handelt, müssen sie vernichtet werden.“, so die deutsch Polizei. Man kann nur hoffen, dass zukünftige Kinderträume unter weniger chaotischen Umständen erfüllt werden.