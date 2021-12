Aufregung um Lockdown-Party in Teststation: „Polizei hat nix gemacht“ (VIDEO)

Während das gesamte Land im Lockdown ist, machten sich Teststraßen-Mitarbeiter eine schöne Zeit und feierten lautstark den Geburtstag einer Kollegin. Ein KOSMO-Leser war vor Ort und verständigte die Polizei.

Gestern Abend spazierte einer unserer Leser mit einem Bekannten durch Feldbach (Steiermark), als die Beiden auf eine laute Geräuschkulisse aufmerksam wurden. „Die Musik war echt laut. Wir haben sofort bemerkt, dass sie der Corona-Teststraße kommt. Wir sind hin, um nachzusehen und an der Tür war ein Zettel, auf dem ‚Judith feiert ihren 30er‘ stand“, so A.S. gegenüber KOSMO.

Die beiden zückten sofort das Handy, um das Geschehen aufzunehmen. Die Partyleute, die im übrigen Mitarbeiter der Corona-Teststation waren, haben das bemerkt und sind daraufhin auf die zwei Freunde losgegangen und haben sie vertrieben. “Es waren sicher 30 Personen oder mehr am Party machen.”

Polizei verständigt, aber nichts passiert

„Wir haben selbstverständlich sofort die Polizei angerufen. Ich habe sogar die Chefin der Teststation auf der Party gesehen.“ Zwei Beamte trafen schlussendlich ein und betraten die Räumlichkeiten. Die zwei KOSMO-Leser blieben auf Abstand und beobachteten die Situation weiter. „Schlussendlich ist nichts passiert“, ärgert sich der KOSMOnaut.