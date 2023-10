Lotto-Gewinner: 50 Millionen reicher und dennoch zur Arbeit

Pierre Richer, ein 60-jähriger Fahrer und Versandmanager aus Quebec, hat das Unvorstellbare getan. Er hat 50 Millionen kanadische Dollar im Lotto gewonnen und ist dennoch am nächsten Tag um 4.30 Uhr aufgestanden, um zur Arbeit zu gehen. Seine ungewöhnliche Entscheidung, weiterhin zu arbeiten, trotz des riesigen Gewinns, wirft ein neues Licht auf die Frage, was Menschen tun würden, wenn sie im Lotto gewinnen.

Richer, der seit Jahren in seiner Firma arbeitet, hat sich entschieden, seine Kollegen nicht im Stich zu lassen, trotz des riesigen Gewinns. Er gab zu, dass er kein großes Gehalt hat, aber es ist für ihn undenkbar, seine Kollegen und die Firma zu verlassen. Er fügte hinzu, dass er noch ein paar Wochen nachdenken wird, aber er hat keine Absicht, seinen Job aufzugeben.

Mit dem Gewinn plant Richer, ein neues Auto und ein Haus zu kaufen. Sein Traum ist es, sagt er, den Rasen vor seinem Haus zu mähen. „Und das ist so ziemlich alles“, schloss dieser glückliche Kanadier, der den Lottoschein ganz zufällig gekauft hat – er ging mit seiner Tochter, um Teig für eine Torte zu kaufen, von dem er gehört hatte, dass er im Angebot war, und kaufte nebenbei den Lottoschein. Es ist wichtig zu beachten, dass Lottogewinne in Kanada steuerfrei sind, was Richers Entscheidung, weiterzuarbeiten, noch bemerkenswerter macht.