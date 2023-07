Lotto-Millionär bereut Gewinn: Freunde verloren

1995 sorgten Mark Gardiner aus Hastings und sein Freund für Schlagzeilen, als sie gewaltig im Lotto absahnten. Beide knackten den Jackpot und sackten 22.590.829 Pfund ein, wie die britische Zeitung „The Sun“ berichtete.

Gardiner entschied sich, mit seinen 11 Millionen Pfund im Luxus zu leben. Neben einer exklusiven Villa auf Barbados, einem Harley-Davidson-Motorrad und zwei Mercedes, steckte er sein Geld auch in Fußballclubs. Doch nicht nur in Luxusgüter investierte er sein Geld. Er kaufte für fünf seiner engsten Freunde Häuser im Wert von 500.000 Pfund. Heute bereut er diese Großzügigkeit, das Vertrauen in seine Mitmenschen hat er verloren, denn seine früheren Freunde meiden nun den Kontakt zu ihm.

„Ich habe 500.000 Pfund ausgegeben, um Häuser für fünf Freunde zu kaufen, als ich gewonnen habe. Glaubst du, sie sind immer noch meine Freunde? Wohl kaum“, klagte er. Sein Leben änderte sich drastisch nach seinem Gewinn. Eine negative Spirale begann, die im Jahr 2005 ihren Höhepunkt fand, als Gardiner verkündete: „Es gibt Tage, an denen ich meinen Gewinn verfluche und wünschte, ich hätte nie gespielt.“

Der Lotto-Millionär verlor den Kontakt zu seinen Bekannten, darunter auch einige seiner nächsten Verwandten. Sogar Paul Maddison, der Freund, mit dem er den Gewinn teilte, wendet sich von ihm ab. Heute zählt Gardiner nur noch eine kleine, ausgewählte Gruppe zu seinen Freunden.

„Niemand spricht mit mir. Wegen all des Geldes habe ich die Absichten der Menschen in Frage gestellt. Es ist schrecklich, aber wenn jemand nett ist, denke ich nur an seine Absichten“, erklärte er und fügte hinzu, dass er oft Briefe von Menschen bekommt, die ihn um Geld bitten.

„Manchmal denke ich, es wäre besser gewesen, einen viel kleineren Betrag zu gewinnen. Ich liebe es, irgendwohin zu gehen, wo mich niemand kennt und ich eine normale Person sein kann“, gestand er. Trotz seiner bitteren Erfahrungen hat Gardiner nicht ganz mit dem Lottospiel aufgehört: „Man braucht Geld für die schwarzen Tage“, erklärte er, als er zugab, dass er immer noch Lotto spielt.

Um ein Gefühl von Normalität zu bewahren, arbeitet Gardiner weiterhin bei Croft Glass. „Was könnte besser sein, als wenn mir jemand für eine gut ausgeführte Arbeit dankt?“, sagte er abschließend.